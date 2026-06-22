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  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
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  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
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  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie
  • Hladké oholenie, väčšie pohodlie

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

S3134/51

4.7
| (429) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Hladké oholenie, väčšie pohodlie
Holiaci strojček Philips série 3000 vám poskytuje jednoduché a pohodlné oholenie. Jeho 5D hlavy Pivot & Flex, systém čepelí PowerCut a funkcia namokro a nasucho poskytujú čistý a pohodlný výsledok.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Hladké oholenie, väčšie pohodlie

  • 5D hlavy Pivot & Flex

  • Čepele PowerCut

  • 60 min holenia, 1 h nabíjania

Sleduje kontúry vašej tváre na zaistenie pohodlného oholenia

Sleduje kontúry vašej tváre na zaistenie pohodlného oholenia

Holiaci strojček Philips disponuje 5-smerným jadrom, ktoré zabezpečí kontakt s každým uhlom a krivkou vašej tváre a krku. Tento strojček na holenie brady každý chĺpok odreže hneď nad úrovňou pokožky, vďaka čomu získate hladké a rovnomerné oholenie.

Ľahko sa kĺže po pokožke a prináša hladké a rovnomerné oholenie

Ľahko sa kĺže po pokožke a prináša hladké a rovnomerné oholenie

Holiaci strojček Philips prináša hladké a pohodlné oholenie. Jeho 27 čepelí PowerCut zastrihne každý chĺpok tesne nad úrovňou pokožky, takže vždy dosiahnete hladký a rovnomerný výsledok. 

Vyberte si praktické oholenie nasucho alebo osviežujúce oholenie namokro

Vyberte si praktické oholenie nasucho alebo osviežujúce oholenie namokro

Holiaci strojček na mokré aj suché holenie, ktorý sa prispôsobí vašim požiadavkám. Vyberte si praktické oholenie nasucho alebo použite obľúbenú penu alebo gél pre osviežujúce oholenie namokro.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

429

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

22/06/2026

Slovensko

Slovensko

Je tichý + ľahký. Holi na hladko. Vďaka tomu, že holiace frézy sú mierne "výstupené", holia dobre aj v problematických miestach (pod nosom)... Vzhľadom na cenu veľmi vydarený model. Necestujem = takže pevné puzdro nepotrebujem (postačuje mi to mäkké dodané v balení).

Výhody

ľahký + tichý + šikovný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2025-01-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2025-01-23

27/09/2023

Slovensko

Slovensko

Perfektný strojček

roky som sa holil žiletkou,ale teraz s novým strojčekom Philips

Výhody

Holí veľmi kvalitne

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

18/02/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Výborný holiaci strojček

Holiacich strojčekov Philips som mal viac druhov. Naposledy som mal Philips rada 5000 , no táto nová rada 3000 je ešte lepšia. A to hlavne lepšie holí , je tichšia , veľmi dlhá výdrž batérie , nedráždi pokožku. Tento model S3232 je zatiaľ s môjho pohľadu najlepší holiaci strojček Philips , aký som mal ja.

Výhody

skrátka PHILIPS

Nevýhody

nie su

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 