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  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
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  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

SH30Náhradné holiace hlavy

SH30/50

4.7
| (59) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.
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Kompatibilné produkty
Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Elektrický holiaci strojček

S1142/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S3143/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S3144/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S3243/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S3244/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S3343/13

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

X3001/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

X3002/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

X3003/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

X3051/00

Vymeňte každých 24 mesiacov, aby bol holiaci strojček ako nový

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

  • Čepele PowerCut

  • Kompatibilné so sériami S1000, S2000, S3000

  • Kompatibilné so sériou S5000 zaobleného tvaru

Dôsledné a hladké oholenie

Dôsledné a hladké oholenie

27 samoostriacich čepelí dôsledne oholí každý chĺpok tesne nad úrovňou pokožky, takže vždy dosiahnete hladký a rovnomerný výsledok. Naše samoostriace čepele zostanú 2 roky ako nové.

Pre holiace strojčeky zaobleného tvaru série 1000, 2000, 3000 a 5000

Pre holiace strojčeky zaobleného tvaru série 1000, 2000, 3000 a 5000

Skontrolujte zadnú časť rukoväti holiaceho strojčeka a overte si náhradnú hlavu. Potrebujete pomoc? Navštívte stránku philips.com/accessories

Ľahko vymeniteľné holiace hlavy

Ľahko vymeniteľné holiace hlavy

1. Otvorte holiaci strojček stlačením uvoľňovacieho tlačidla. 2. Otočením zámku proti smeru hodinových ručičiek odstráňte kryt. 3. Vyberte staré holiace hlavy a opatrne vložte náhradné hlavy, skontrolujte, či sú hlavy presne nasadené. 4. Znova založte kryt a upevnite ho otočením zámku v smere hodinových ručičiek. 5. Pri správnom uzatvorení holiacej hlavy budete počuť, ako sa zacvakne na miesto.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

59

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

2

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Philips Shaver series 3000 Holicí hlavy SH30/50 Bř

jednoduchá výměna, snadná manipulace, doporučuji měnit pravidelně

Výhody

vše v pořádku

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

06/04/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný výrobek

Tyto břity používám již dlouho a jsem s nimi nadmíru spokojen

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

29/11/2023

Polska

Polska

Produkt najwyższej jakości.

To bardzo cicha,miła w dotyku i bardzo wygodna golarka. Doskonale goli (super ostrza 5D). Jest to towar najwyższej jakości. Bateria rewelacja ,szybko się ładuje i długo wytrzymuje-polecam bardzo! Polecam również zarejestrować produkt ponieważ można otrzymać przedłużenie gwarancji.

Výhody

super ekonomiczna

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

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