S1142/00
S3143/00
S3144/00
S3243/12
S3244/12
S3343/13
X3001/00
X3002/00
X3003/00
X3051/00
Čepele PowerCut
Kompatibilné so sériami S1000, S2000, S3000
Kompatibilné so sériou S5000 zaobleného tvaru
27 samoostriacich čepelí dôsledne oholí každý chĺpok tesne nad úrovňou pokožky, takže vždy dosiahnete hladký a rovnomerný výsledok. Naše samoostriace čepele zostanú 2 roky ako nové.
Skontrolujte zadnú časť rukoväti holiaceho strojčeka a overte si náhradnú hlavu. Potrebujete pomoc? Navštívte stránku philips.com/accessories
1. Otvorte holiaci strojček stlačením uvoľňovacieho tlačidla. 2. Otočením zámku proti smeru hodinových ručičiek odstráňte kryt. 3. Vyberte staré holiace hlavy a opatrne vložte náhradné hlavy, skontrolujte, či sú hlavy presne nasadené. 4. Znova založte kryt a upevnite ho otočením zámku v smere hodinových ručičiek. 5. Pri správnom uzatvorení holiacej hlavy budete počuť, ako sa zacvakne na miesto.
4.7
z 5
59
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
kalimeroHK
15/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Philips Shaver series 3000 Holicí hlavy SH30/50 Bř
jednoduchá výměna, snadná manipulace, doporučuji měnit pravidelně
Výhody
vše v pořádku
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
omouch
06/04/2019
Česká republika
Výborný výrobek
Tyto břity používám již dlouho a jsem s nimi nadmíru spokojen
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
Endriu3
29/11/2023
Polska
Produkt najwyższej jakości.
To bardzo cicha,miła w dotyku i bardzo wygodna golarka. Doskonale goli (super ostrza 5D). Jest to towar najwyższej jakości. Bateria rewelacja ,szybko się ładuje i długo wytrzymuje-polecam bardzo! Polecam również zarejestrować produkt ponieważ można otrzymać przedłużenie gwarancji.
Výhody
super ekonomiczna
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
kde na to existuje infraštruktúra