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Všetky rady

  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie
  • Pohodlné a hladké oholenie

Shaver 3000X SeriesElektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

X3003/00

4.6
| (618) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Pohodlné a hladké oholenie
Elektrický holiaci strojček Philips série 3000X na holenie za mokra a za sucha vám poskytne pohodlné a hladké oholenie a vysokú kvalitu. 27 samoostriacich čepelí PowerCut, mokré a suché použitie a výklopný zastrihávač uľahčujú používanie a sú vždy spoľahlivé. Vhodné na holenie hlavy!
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Predĺžená záruka až 3 roky

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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

S technológiou SkinProtect

Pohodlné a hladké oholenie

  • Čepele PowerCut

  • Mokré a suché holenie

  • Nehrdzavejúci holiaci systém

  • 4D Flexibilné hlavy

  • Jednoduché oholenie hlavy

Čepele PowerCut vždy zaistia hladké oholenie

Čepele PowerCut vždy zaistia hladké oholenie

27 samoostriacich čepelí dôsledne oholí každý chĺpok tesne nad úrovňou pokožky na hladké a rovnomerné oholenie. Naše samoostriace čepele zostanú 2 roky ako nové.

Mokré a suché holenie pri umývadle alebo v sprche

Mokré a suché holenie pri umývadle alebo v sprche

Ohoľte sa pohodlne nasucho alebo použite kombináciu s obľúbenou penou či gélom na osviežujúce mokré holenie, dokonca aj v sprche.

Flexibilné hlavy 4D sledujú záhyby tváre a zaručujú tak pohodlné oholenie

Flexibilné hlavy 4D sledujú záhyby tváre a zaručujú tak pohodlné oholenie

Plávajúce hlavy sa môžu hýbať v štyroch smeroch a udržujú tak rovnomerný kontakt s pokožkou a chránia ju pred porezaním.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.6

z 5

618

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

03/05/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Hladké holenie a vodeodolný

Som spokojný s produktom.zatial je všetko v najlepšom poriadku.urcite ho odporučim i známym.

Výhody

Ľahký,vodeodolný, dlhá výdrž na jedno nabitie

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-04-19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-04-19

13/01/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

dobre sa s ním holí ,som spokojný ,taký priemer, nenadchne ani neurazí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

13/10/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Holiaci strojček

Tento haliaci strojček ke pomerom k cene úplne výborný. Jedna malá nevýhoda je dĺžka nabíjania. Mal som aj drahšie strojčeky ale jediný rozdiel bol iba v tom, že mali púzdro a prídavné zariadenia, ktoré som aj tak nevyužil.

Výhody

Hladké holenie

Nevýhody

Dĺžka nabíjania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1231/41 El. holiaci stroj. na sucho aj na mokro, séria 1000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1231/41 El. holiaci stroj. na sucho aj na mokro, séria 1000

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 