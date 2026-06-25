Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Holiace strojčeky na tvár
Všetky rady
Shaver 3000X Series Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Podpora
X3003/00
Prejsť do obchodu
Zaregistrujte svoj výrobok
Zaregistrujte výrobok do 90 dní od nákupu a získajte predĺženú záruku (ponuka podlieha podmienkam).
Vyhlásenie o zhode UK - English (US)
Návod na použitie
Všetko (10)
Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
Akú penu alebo gél môžem používať s holiacim strojčekom Philips?
Ako odstránim holiace hlavy z holiaceho strojčeka Philips?
Ako dosiahnem najlepšie výsledky s holiacim strojčekom Philips?
Shaver Puzdro
USB sieťový adaptér HQ87
USB kábel
Shaver series 1000 & X3000Ochranný kryt
Shaver series 1000Konzola
Upevňovací rám holiacich hláv
SH30Náhradné holiace hlavy
Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu
Nájdite servisné stredisko
Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely
Záruka Philips
Prečítajte si naše záručné podmienky
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme