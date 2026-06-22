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  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
  • Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti

Shaver 3000 SeriesElektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S3243/12

4.7
| (429) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti
Elektrický holiaci strojček Philips série 3000 na holenie za mokra a za sucha vám poskytne pohodlné a hladké oholenie aj na citlivej pokožke. 5D hlavy Pivot & Flex, 27 samoostriacich čepelí PowerCut a mokré a suché použitie zaručujú vždy vynikajúce a spoľahlivé výsledky.
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Predĺžená záruka až 3 roky

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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

S technológiou SkinProtect

Pohodlné, hladké oholenie. Aj na citlivej pleti

  • 5D hlavy Pivot & Flex

  • Čepele PowerCut

  • Nehrdzavejúci holiaci systém

  • Mokré a suché holenie

5D hlavy Pivot & Flex sa prispôsobia každému uhlu a krivke

5D hlavy Pivot & Flex sa prispôsobia každému uhlu a krivke

Vďaka ohýbaniu a otáčaniu v piatich smeroch hlava kopíruje každú krivku vašej tváre a holí tesne nad úrovňou pokožky, čím zabezpečuje hladké a pohodlné oholenie aj na citlivej pokožke.

Čepele PowerCut vždy zaistia hladké oholenie

Čepele PowerCut vždy zaistia hladké oholenie

27 samoostriacich čepelí dôsledne oholí každý chĺpok tesne nad úrovňou pokožky na hladké a rovnomerné oholenie. Naše samoostriace čepele zostanú 2 roky ako nové.

Mokré a suché holenie pri umývadle alebo v sprche

Mokré a suché holenie pri umývadle alebo v sprche

Ohoľte sa pohodlne nasucho alebo použite kombináciu s obľúbenou penou či gélom na osviežujúce mokré holenie, dokonca aj v sprche.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

429

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

22/06/2026

Slovensko

Slovensko

Je tichý + ľahký. Holi na hladko. Vďaka tomu, že holiace frézy sú mierne "výstupené", holia dobre aj v problematických miestach (pod nosom)... Vzhľadom na cenu veľmi vydarený model. Necestujem = takže pevné puzdro nepotrebujem (postačuje mi to mäkké dodané v balení).

Výhody

ľahký + tichý + šikovný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2025-01-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2025-01-23

27/09/2023

Slovensko

Slovensko

Perfektný strojček

roky som sa holil žiletkou,ale teraz s novým strojčekom Philips

Výhody

Holí veľmi kvalitne

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

18/02/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Výborný holiaci strojček

Holiacich strojčekov Philips som mal viac druhov. Naposledy som mal Philips rada 5000 , no táto nová rada 3000 je ešte lepšia. A to hlavne lepšie holí , je tichšia , veľmi dlhá výdrž batérie , nedráždi pokožku. Tento model S3232 je zatiaľ s môjho pohľadu najlepší holiaci strojček Philips , aký som mal ja.

Výhody

skrátka PHILIPS

Nevýhody

nie su

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 