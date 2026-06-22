Predĺžená záruka až 3 roky
5D hlavy Pivot & Flex
Čepele PowerCut
Nehrdzavejúci holiaci systém
Mokré a suché holenie
Vďaka ohýbaniu a otáčaniu v piatich smeroch hlava kopíruje každú krivku vašej tváre a holí tesne nad úrovňou pokožky, čím zabezpečuje hladké a pohodlné oholenie aj na citlivej pokožke.
27 samoostriacich čepelí dôsledne oholí každý chĺpok tesne nad úrovňou pokožky na hladké a rovnomerné oholenie. Naše samoostriace čepele zostanú 2 roky ako nové.
Ohoľte sa pohodlne nasucho alebo použite kombináciu s obľúbenou penou či gélom na osviežujúce mokré holenie, dokonca aj v sprche.
4.7
z 5
429
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
grubko
22/06/2026
Slovensko
Je tichý + ľahký. Holi na hladko. Vďaka tomu, že holiace frézy sú mierne "výstupené", holia dobre aj v problematických miestach (pod nosom)... Vzhľadom na cenu veľmi vydarený model. Necestujem = takže pevné puzdro nepotrebujem (postačuje mi to mäkké dodané v balení).
Výhody
ľahký + tichý + šikovný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2025-01-23
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2025-01-23
vkovac1
27/09/2023
Slovensko
Perfektný strojček
roky som sa holil žiletkou,ale teraz s novým strojčekom Philips
Výhody
Holí veľmi kvalitne
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000
Dodo006
18/02/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Výborný holiaci strojček
Holiacich strojčekov Philips som mal viac druhov. Naposledy som mal Philips rada 5000 , no táto nová rada 3000 je ešte lepšia. A to hlavne lepšie holí , je tichšia , veľmi dlhá výdrž batérie , nedráždi pokožku. Tento model S3232 je zatiaľ s môjho pohľadu najlepší holiaci strojček Philips , aký som mal ja.
Výhody
skrátka PHILIPS
Nevýhody
nie su
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025