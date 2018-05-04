Tento produkt už nie je dostupný
Systém čepelí MultiPrecision
45 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Presný zastrihávač SmartClick
Hladké oholenie bez poškriabania a porezania. Systém čepelí MultiPrecision s hlavou so zaobleným profilom sa jemne kĺže po tvári, pričom chráni vašu pokožku.
Vyberte si vami preferovaný spôsob holenia. Vďaka systému AquaTec Wet & Dry si môžete vybrať rýchle, ale pohodlné holenie nasucho. Alebo sa môžete holiť namokro – s gélom či penou – ba dokonca aj pod sprchou.
Získajte rýchle a hladké oholenie. Náš systém čepelí MultiPrecision nadvihne a oholí všetky chĺpky a zostávajúce strnisko a to všetko len niekoľkými ťahmi.
Ocenenia
4.5
z 5
649
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Samo007
04/05/2018
Slovensko
Najlepšia vec na holenie
V poslednej dobe mám extrémne citlivú pokožku, a ani tá najlepšia žiletka mi nebola dobrá. Vďaka tomuto produktu ma už nepáli tvár, nerobia sa mi vyrážky, žiaden škrabanec a hlavne, už nemusím myslieť na kúpu nových žiletiek, či náhradných hlavíc. Trochu ma sklamalo, že môj problém oholiť aj špecifickú časť tváre s výraznejšími kontúrami, ale to nedokáže asi žiadny strojček, ani žiletka.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5400/26 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5400/26 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
sed11
04/05/2021
Česká republika
výrobek Philips Shaver series 5000
nejlepší holící strojek jaký jsem dosud měl !!!!!!!
Výhody
prostě holí
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5672/41 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5672/41 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
M66M
29/12/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Nečekaně skvělý výrobek
Po letech jsem přešel na elektrický holicí strojek a jsem naprosto spokojen. Holení je rychlé a tvář dokonale hladká. Na jedno nabití mi přístroj vydrží týden.
Výhody
Bezdrátový provoz, výdrž baterie
Nevýhody
Zatím jsem nenašel
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Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5420/06 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5420/06 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
Chráni 10-krát lepšie oproti štandardnej čepeli – test bol vykonaný v Nemecku v roku 2015, po 21-dennej aklimatizácii