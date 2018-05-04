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Všetky rady

  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
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  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
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  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 5000Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry

S5400/06

4.5
| (649) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
Holiaci strojček AquaTouch chráni vašu pokožku a vy si môžete vychutnať osviežujúce oholenie. Náš systém čepelí MultiPrecision s hlavami so zaobleným profilom sa jemne kĺže po tvári a je navrhnutý tak, aby chránil vašu pokožku.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Chráni až 10-krát lepšie ako bežná žiletka

Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení

  • Systém čepelí MultiPrecision

  • 45 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania

  • Presný zastrihávač SmartClick

Hlava so zaobleným profilom jemne kĺže po pokožke

Hlava so zaobleným profilom jemne kĺže po pokožke

Hladké oholenie bez poškriabania a porezania. Systém čepelí MultiPrecision s hlavou so zaobleným profilom sa jemne kĺže po tvári, pričom chráni vašu pokožku.

Pohodlné, suché alebo osviežujúce mokré oholenie so systémom Aquatec

Pohodlné, suché alebo osviežujúce mokré oholenie so systémom Aquatec

Vyberte si vami preferovaný spôsob holenia. Vďaka systému AquaTec Wet & Dry si môžete vybrať rýchle, ale pohodlné holenie nasucho. Alebo sa môžete holiť namokro – s gélom či penou – ba dokonca aj pod sprchou.

Čepele zdvihnú a rýchlo oholia dlhé a krátke chĺpky

Čepele zdvihnú a rýchlo oholia dlhé a krátke chĺpky

Získajte rýchle a hladké oholenie. Náš systém čepelí MultiPrecision nadvihne a oholí všetky chĺpky a zostávajúce strnisko a to všetko len niekoľkými ťahmi.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612378

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

649

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

04/05/2018

Slovensko

Slovensko

Najlepšia vec na holenie

V poslednej dobe mám extrémne citlivú pokožku, a ani tá najlepšia žiletka mi nebola dobrá. Vďaka tomuto produktu ma už nepáli tvár, nerobia sa mi vyrážky, žiaden škrabanec a hlavne, už nemusím myslieť na kúpu nových žiletiek, či náhradných hlavíc. Trochu ma sklamalo, že môj problém oholiť aj špecifickú časť tváre s výraznejšími kontúrami, ale to nedokáže asi žiadny strojček, ani žiletka.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5400/26 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5400/26 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

výrobek Philips Shaver series 5000

nejlepší holící strojek jaký jsem dosud měl !!!!!!!

Výhody

prostě holí

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5672/41 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5672/41 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

29/12/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nečekaně skvělý výrobek

Po letech jsem přešel na elektrický holicí strojek a jsem naprosto spokojen. Holení je rychlé a tvář dokonale hladká. Na jedno nabití mi přístroj vydrží týden.

Výhody

Bezdrátový provoz, výdrž baterie

Nevýhody

Zatím jsem nenašel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5420/06 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5420/06 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. Chráni 10-krát lepšie oproti štandardnej čepeli – test bol vykonaný v Nemecku v roku 2015, po 21-dennej aklimatizácii