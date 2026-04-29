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Shaver series 5000 Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Shaver series 5000Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry

S5420/06

Shaver series 5000 Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Certifikát Eco Passport - English (US)

  • PDF súbor, 144.1 kB
  • 15 April 2022

Návod na použitie

  • PDF súbor, 7.2 MB
  • 6 May 2025

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