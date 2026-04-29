Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Holiace strojčeky na tvár
Všetky rady
Shaver series 5000 Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
S5420/06
Prejsť do obchodu
Zaregistrujte svoj výrobok
Zaregistrujte výrobok do 90 dní od nákupu a získajte predĺženú záruku (ponuka podlieha podmienkam).
Certifikát Eco Passport - English (US)
Návod na použitie
Všetko (8)
Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
Ktoré holiace strojčeky Philips sú kompatibilné s kazetou Quick Clean Pod?
Ako dosiahnem najlepšie výsledky s holiacim strojčekom Philips?
Ako vyčistím holiaci strojček Philips?
Držiak holiacej hlavy
Shaver Puzdro
Sieťový adaptér
ShaversTelo kefy
Shaver series 5000& 6000 Zastrihávač chĺpkov nosa a uší
Shaver series 5000Ochranný kryt
Shavers Univerzálny stojan
ShaverNadstavec na presné zastrihávanie
Napájací adaptér HQ8505
ShaversČistiaca kefka
SH50Náhradné holiace hlavy
Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu
Nájdite servisné stredisko
Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely
Záruka Philips
Prečítajte si naše záručné podmienky
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme