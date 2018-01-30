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Všetky rady

  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
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  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
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  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
  • Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 5000Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry

S5620/12

4.8
| (21) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení
Holiaci strojček AquaTouch chráni vašu pokožku a vy si môžete vychutnať osviežujúce oholenie. Náš systém čepelí MultiPrecision s hlavami so zaobleným profilom sa jemne kĺže po tvári a je navrhnutý tak, aby chránil vašu pokožku.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Chráni až 10-krát lepšie ako bežná žiletka

Namokro alebo nasucho, ochrana pokožky pri holení

  • Systém čepelí MultiPrecision

  • 50 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania

  • Presný zastrihávač SmartClick

Hlava so zaobleným profilom jemne kĺže po pokožke

Hlava so zaobleným profilom jemne kĺže po pokožke

Hladké oholenie bez poškriabania a porezania. Systém čepelí MultiPrecision s hlavou so zaobleným profilom sa jemne kĺže po tvári, pričom chráni vašu pokožku.

Pohodlné, suché alebo osviežujúce mokré oholenie so systémom Aquatec

Pohodlné, suché alebo osviežujúce mokré oholenie so systémom Aquatec

Vyberte si vami preferovaný spôsob holenia. Vďaka systému AquaTec Wet & Dry si môžete vybrať rýchle, ale pohodlné holenie nasucho. Alebo sa môžete holiť namokro – s gélom či penou – ba dokonca aj pod sprchou.

Husté časti brady oholíte lepšie vďaka výkonnosti vyššej o 10 %

Husté časti brady oholíte lepšie vďaka výkonnosti vyššej o 10 %

Rýchlejšie oholenie hustých častí brady vďaka výkonnosti vyššej o 10 % pri aktivácii režimu Turbo.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612378

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

21

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

30/01/2018

Česká republika

Česká republika

Úžasná výdrž, jednoduchost údržby a snadná výměna příslušenství

Tento strojek byl pro mě vynikající volbou. Vydrží více než slibovaných 20 oholení na jedno nabití. Jednoduše se opláchne, a jen doufám že uvnitř nic nezrezne. Výměna zastřihávače je úžasná. Jen vytáhnout aktuální příslušenství a vsadit jiné. Možnost holení nasucho i pod vodou je ideální kombinace. Strojek používám zatím jen krátce, ale jsem nad míru spokojen. :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

28/01/2018

Česká republika

Česká republika

Naprosto bezchybný a jednoduchý holicí strojek s velkou výdrží baterie!

Strojek oholí krásné do hlatka je bezchybně lepsi nežli žiletka kterou jsem používal do teď.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

26/09/2017

Česká republika

Česká republika

VÝBORNÝ

Dříve jsem vlastnil Philips AT 891/16,posloužil ale nenadchl. Ale nyní ke strojku Philips S5620/12. Byl jsem mile překvapen tímto strojkem. Po prvním holení jsem byl úplně nadšen a nebojím se to přirovnat k oholení žiletkou a funkce turbo ,která je zde na tom to strojku je taky dobrá ,mohu potvrdit že po zapnutí turba se v oblasti pod bradou opravdu vousy oholily .Tento strojek mohu jen doporučit a když jsem ho zakoupil v akci Black Friday kde byla i 25% sleva od Philips

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. Chráni 10-krát lepšie oproti štandardnej čepeli – test bol vykonaný v Nemecku v roku 2015, po 21-dennej aklimatizácii