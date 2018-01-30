Tento produkt už nie je dostupný
Systém čepelí MultiPrecision
50 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Presný zastrihávač SmartClick
Hladké oholenie bez poškriabania a porezania. Systém čepelí MultiPrecision s hlavou so zaobleným profilom sa jemne kĺže po tvári, pričom chráni vašu pokožku.
Vyberte si vami preferovaný spôsob holenia. Vďaka systému AquaTec Wet & Dry si môžete vybrať rýchle, ale pohodlné holenie nasucho. Alebo sa môžete holiť namokro – s gélom či penou – ba dokonca aj pod sprchou.
Rýchlejšie oholenie hustých častí brady vďaka výkonnosti vyššej o 10 % pri aktivácii režimu Turbo.
Ocenenia
4.8
z 5
21
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
JardaTrnka
30/01/2018
Česká republika
Úžasná výdrž, jednoduchost údržby a snadná výměna příslušenství
Tento strojek byl pro mě vynikající volbou. Vydrží více než slibovaných 20 oholení na jedno nabití. Jednoduše se opláchne, a jen doufám že uvnitř nic nezrezne. Výměna zastřihávače je úžasná. Jen vytáhnout aktuální příslušenství a vsadit jiné. Možnost holení nasucho i pod vodou je ideální kombinace. Strojek používám zatím jen krátce, ale jsem nad míru spokojen. :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Erixon11
28/01/2018
Česká republika
Naprosto bezchybný a jednoduchý holicí strojek s velkou výdrží baterie!
Strojek oholí krásné do hlatka je bezchybně lepsi nežli žiletka kterou jsem používal do teď.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
tomas5869
26/09/2017
Česká republika
VÝBORNÝ
Dříve jsem vlastnil Philips AT 891/16,posloužil ale nenadchl. Ale nyní ke strojku Philips S5620/12. Byl jsem mile překvapen tímto strojkem. Po prvním holení jsem byl úplně nadšen a nebojím se to přirovnat k oholení žiletkou a funkce turbo ,která je zde na tom to strojku je taky dobrá ,mohu potvrdit že po zapnutí turba se v oblasti pod bradou opravdu vousy oholily .Tento strojek mohu jen doporučit a když jsem ho zakoupil v akci Black Friday kde byla i 25% sleva od Philips
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
Chráni 10-krát lepšie oproti štandardnej čepeli – test bol vykonaný v Nemecku v roku 2015, po 21-dennej aklimatizácii