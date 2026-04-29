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Holiace strojčeky na tvár
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Shaver series 7000 Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry
Tento produkt už nie je dostupný
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S7530/50
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Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
Akú penu alebo gél môžem používať s holiacim strojčekom Philips?
Ako odstránim holiace hlavy z holiaceho strojčeka Philips?
Kedy by som mal vymeniť kazetu v čistiacej stanici Philips?
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