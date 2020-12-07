Tento produkt už nie je dostupný
Krúžky SkinGlide
Čepele GentlePrecision
Snímač BeardAdapt
Osobný plán holenia
Zažite hladké kĺzanie pokročilej technológie mikroguľôčok od spoločnosti Philips. Holiace krúžky sú inšpirované technológiou kĺzania z oblasti aerodynamiky a na ich povrchu sa nachádzajú tisíce miniatúrnych guľôčok z materiálu podobnému sklu pre maximálny komfort pokožky.
Elektrický holiaci strojček pre citlivú pokožku je vybavený čepeľami GentlePrecision na minimalizáciu mykania, ťahania či opakovaných prechodov po pokožke. Dokonca aj pri holení trojdňového strniska.
Tento elektrický holiaci strojček disponuje snímačom BeardAdapt, ktorý sníma hustotu vašej brady. Potom automaticky prispôsobí výkon danej situácii. Je to úplne jednoduché.
4.7
z 5
194
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Nawyjak
07/12/2020
Slovensko
Aplikácia
Vedel by mi niekto poradiť či je možné v aplikácii zmeniť jazyk?
Výhody
Oholenie na hladko
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7970/26 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7970/26 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Faskyo
29/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojenost ,kvalita
Kvalita,dobře se drží v ruce,připojení přes Bluetooth ,výbava
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7940/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7940/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Hugo von Banhof
13/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Fakt holí!
holí precizně a rychle i delší fousy, veliká spokojenost
Výhody
tichý a rychlý
Nevýhody
neobjeveny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7970/26 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7970/26 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025