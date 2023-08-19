S7885/55
S7886/35
S7887/55
S5883/10
S5884/50
S5885/10
S5885/35
S5886/30
S5886/38
S5887/10
Čepele SteelPrecision
Kompatibilné so sériou S7000
Kompatibilné so sériou S5000 hranatého tvaru
Kompatibilné so sériou 500
Nekompatibilné so sériou S5000 okrúhleho tvaru
45 výkonných a zároveň jemných samoostriacich sa čepelí SteelPrecision na tomto holiacom strojčeku Philips vykoná až 90 000 pohybov za minútu, na jeden ťah oholí viac chlpov pre čistú a pohodlnú úpravu.
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vyberte držiak holiacej hlavy. 2. Otočte poistné krúžky proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ich. 3. Vyberte staré holiace hlavy a vložte náhradné (drážky by mali presne zapadnúť do výčnelkov). 4. Poistné krúžky položte späť a otáčajte nimi v smere hodinových ručičiek, až kým nebudete počuť kliknutie. 5. Nasaďte späť držiak holiacej hlavy a zatvorte ho.
Holiace hlavy vymieňajte každých 24 mesiacov a vaše zariadenie bude mať najlepší výkon.
4.8
z 5
44
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
ivahor
19/08/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
holící hlavice
Rychlé dodání,hlavice pasují na vybraný holící strojek,spokojenost
Výhody
snadná výměna
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy
Kris Wro
20/03/2026
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .
Výhody
Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.
Nevýhody
Cena
Táto recenzia bola vytvorená pre SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Táto recenzia bola vytvorená pre SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Konrad Rzeszutko
24/07/2025
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Ostrza do maszynki
Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .
Výhody
Polecam
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
kde na to existuje infraštruktúra