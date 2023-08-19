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  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
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  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
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SH71Náhradné holiace hlavy

SH71/50

4.8
| (44) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.
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Kompatibilné produkty
Shaver series 7000

Shaver series 7000
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S7885/55

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S7886/35

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S7887/55

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S5883/10

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S5884/50

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S5885/10

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S5885/35

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S5886/30

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S5886/38

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S5887/10

Pre 100 % výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

  • Čepele SteelPrecision

  • Kompatibilné so sériou S7000

  • Kompatibilné so sériou S5000 hranatého tvaru

  • Kompatibilné so sériou 500

  • Nekompatibilné so sériou S5000 okrúhleho tvaru

Lepší výkon holenia v každom ťahu

45 výkonných a zároveň jemných samoostriacich sa čepelí SteelPrecision na tomto holiacom strojčeku Philips vykoná až 90 000 pohybov za minútu, na jeden ťah oholí viac chlpov pre čistú a pohodlnú úpravu.

Obnovte svoj holiaci strojček veľmi jednoducho

Obnovte svoj holiaci strojček veľmi jednoducho

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vyberte držiak holiacej hlavy. 2. Otočte poistné krúžky proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ich. 3. Vyberte staré holiace hlavy a vložte náhradné (drážky by mali presne zapadnúť do výčnelkov). 4. Poistné krúžky položte späť a otáčajte nimi v smere hodinových ručičiek, až kým nebudete počuť kliknutie. 5. Nasaďte späť držiak holiacej hlavy a zatvorte ho.

Najlepší výkon získate výmenou holiacich hláv každých 24 mesiacov

Najlepší výkon získate výmenou holiacich hláv každých 24 mesiacov

Holiace hlavy vymieňajte každých 24 mesiacov a vaše zariadenie bude mať najlepší výkon.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

44

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

1

19/08/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

holící hlavice

Rychlé dodání,hlavice pasují na vybraný holící strojek,spokojenost

Výhody

snadná výměna

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy

20/03/2026

Polska

Polska

Overený kupujúci

Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .

Výhody

Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.

Nevýhody

Cena

Táto recenzia bola vytvorená pre SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Táto recenzia bola vytvorená pre SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

24/07/2025

Polska

Polska

Overený kupujúci

Ostrza do maszynki

Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .

Výhody

Polecam

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

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