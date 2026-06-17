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  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
  • Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky

Shaver series 7000Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S7887/55

4.6
| (162) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky
Séria Philips 7000 je určená pre mužov, ktorí sa holia každý deň a túžia po dôkladnom a pohodlnom oholení s dodatočnou ochranou pokožky. Vďaka pokročilej technológii SkinIQ usmerňuje zariadenie vaše pohyby, čím zabezpečuje lepšie oholenie a menej ťahov aj pri trojdňovom strnisku.
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Predĺžená záruka až 5 rokov

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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

s technológiou SkinIQ

Hladšie oholenie*, pokročilá ochrana pokožky

  • Povrch. vrstva Nano SkinGlide

  • Čepele SteelPrecision

  • Snímač pohybu Motion Control

  • Flexibilné hlavy 360-D

  • Až 5-ročná záruka*****

Pomáha znižovať trenie a zaistiť hladší pocit na pokožke

Pomáha znižovať trenie a zaistiť hladší pocit na pokožke

Medzi hlavami holiaceho strojčeka a vašou pokožkou sa nachádza ochranná povrchová vrstva, ktorá pomáha holiacemu strojčeku kĺzať hladšie. Je vyrobená až z 250 000 mikro-tech guľôčok na centimeter štvorcový a zlepšuje kĺzanie po pokožke až o 30 %***, čím pomáha minimalizovať podráždenie a podporuje pohodlné každodenné holenie.

Dôkladné a efektívne holenie pri každom ťahu

Dôkladné a efektívne holenie pri každom ťahu

Čepele SteelPrecision odstránia vďaka až 90 000 holiacim pohybomza minútu viac chĺpkov na jeden ťah, čím zabezpečujú dôkladné a efektívne holenie. 45 vysoko výkonných čepelí sa samo brúsi a je vyrobených v Európe, aby zabezpečili spoľahlivý výkon pri každom holení.

Povedie vás lepšou technikou s menším množstvom ťahov

Povedie vás lepšou technikou s menším množstvom ťahov

Technológia snímania pohybu sleduje, ako sa holíte, a vedie vás k efektívnejšiemu pohybu. Už po troch holeniach dosiahla väčšina mužov lepšiu techniku holenia s menším počtom ťahov***, čo pomáha zlepšiť pohodlie a konzistentnosť pri vašej dennej starostlivosti.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

162

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

17/06/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips je super

Zo strojčekom som zatiaľ spokojný, oholí pekne do hladka, nepoškriabe, ide ticho

Výhody

je super

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7886/55 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-05-31

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7886/55 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-05-31

16/06/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Overená značka.

Maximálna spokojnosť. Zariadenie som kupovala pre svojho staršieho otca, ktorý si pochvaľuje jednoduchú obsluhu a použitie. Predtým mal túto istú značku. Tak sme stavili na istotu.

Výhody

Dlhá životnosť a funkčnosť.

Nevýhody

vysoká cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-06-13

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-06-13

22/01/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spoľahlivosť a prirodzená manipulácia.

Niekoľko desaťročí každodenná pozitívna skúsenosť s používaním.

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. v porovnaní s materiálom bez povrchovej úpravy

  2. Testované v porovnaní so sériou Philips 3000.

  3. Založené na sérii Philips S7000 a používateľoch aplikácie Daily Care v roku 2019

  4. porovnanie nečistôt vzniknutých holením po použití čistiacej tekutiny alebo vody v kazete

  5. 2-ročná záruka + 3-ročná predĺžená záruka po registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od nákupu.