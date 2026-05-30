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  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke

Shaver Series 5000Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S5887/10

4.6
| (1336) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Výkonné holenie, jemné k pokožke
Séria Philips 5000 Philips je určená pre mužov, ktorí hľadajú výkonné a pohodlné holenie na každý deň. Účinne holí aj trojdňové strnisko a technológia SkinIQ sa prispôsobuje hustote chĺpkov, vďaka čomu je holenie výkonné, pohodlné a rovnomerné.
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Predĺžená záruka až 5 rokov

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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

s technológiou SkinIQ

Výkonné holenie, jemné k pokožke

  • Čepele SteelPrecision

  • Snímač Power Adapt

  • Flexibilné hlavy 360-D

  • Integrovaný výklopný zastrihávač

  • Až 5-ročná záruka**

Dôkladné a efektívne holenie pri každom ťahu

Dôkladné a efektívne holenie pri každom ťahu

Čepele SteelPrecision odstránia vďaka až 90 000 holiacim pohybom za minútu viac chĺpkov na jeden ťah, čím zabezpečujú dôkladné a efektívne holenie. 45 vysoko výkonných čepelí sa samo brúsi a je vyrobených v Európe, aby zabezpečili spoľahlivý výkon pri každom holení.

Prispôsobuje sa hustote chĺpkov a zjednodušuje holenie

Prispôsobuje sa hustote chĺpkov a zjednodušuje holenie

Tento inteligentný senzor meria hustotu chĺpkov 250-krát za sekundu a automaticky prispôsobuje výkon počas holenia. Pomáha holiacemu strojčeku efektívne reagovať na hustejšie alebo silnejšie oblasti, vďaka čomu dosiahnete hladké a bezproblémové holenie s konzistentným komfortom.

Prispôsobuje sa líniám tváre a zaisťuje lepší kontakt s pokožkou.

Prispôsobuje sa líniám tváre a zaisťuje lepší kontakt s pokožkou.

Plne flexibilné hlavy sa otáčajú o 360°, aby zostali v tesnom kontakte s krivkami vašej tváre a hlavy. To pomáha dosiahnuť dôkladné holenie s väčším komfortom, a to aj v náročných oblastiach, ako sú krk a línia čeľuste.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

1336

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

30/05/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

o.k.

o.k.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-05-24

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-05-24

04/05/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

No, proste funguje jak ma

Novy model vymenený po rokoch používania series1000, viditeľne citeľný rozdiel.

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5887/30 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-04-29

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5887/30 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-04-29

15/04/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Stale som verny znacke Philips. Toto je moj treti holiaci strojcek. Je tichy, holi do hladka. Slusna vydrz na baterku.1*

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. Testované v porovnaní so sériou Philips 3000.

  2. 2-ročná záruka + 3-ročná predĺžená záruka po registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od nákupu.