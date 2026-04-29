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Shaver Series 5000 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
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S5887/10
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Stručná používateľská príručka
Data Act Document
Všetko (11)
Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
Akú penu alebo gél môžem používať s holiacim strojčekom Philips?
Ako odstránim holiace hlavy z holiaceho strojčeka Philips?
Ako dosiahnem najlepšie výsledky s holiacim strojčekom Philips?
ShaversStojan na nabíjanie
ShaverNastaviteľný hrebeňový nadstavec na bradu, 1 – 5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Zastrihávač chĺpkov v nose
ShaversKapsula na čistenie
Shaver Puzdro
ShaversOchranný kryt
USB sieťový adaptér HQ87
Shaver series 5000Spodok holiacej jednotky
Shaver series 5000Konzola
Shaver series 5000Mäkké puzdro
OneBlade& Shaver series 5000Mäkké puzdro
USB kábel
Shavers Čistiaca kefka
ShaversČistiaca kefka
SH71Náhradné holiace hlavy
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