Predĺžená záruka až 5 rokov
Čepele SteelPrecision
Snímač Power Adapt
Flexibilné hlavy 360-D
Integrovaný výklopný zastrihávač
Až 5-ročná záruka**
Čepele SteelPrecision odstránia vďaka až 90 000 holiacim pohybom za minútu viac chĺpkov na jeden ťah, čím zabezpečujú dôkladné a efektívne holenie. 45 vysoko výkonných čepelí sa samo brúsi a je vyrobených v Európe, aby zabezpečili spoľahlivý výkon pri každom holení.
Tento inteligentný senzor meria hustotu chĺpkov 250-krát za sekundu a automaticky prispôsobuje výkon počas holenia. Pomáha holiacemu strojčeku efektívne reagovať na hustejšie alebo silnejšie oblasti, vďaka čomu dosiahnete hladké a bezproblémové holenie s konzistentným komfortom.
Plne flexibilné hlavy sa otáčajú o 360°, aby zostali v tesnom kontakte s krivkami vašej tváre a hlavy. To pomáha dosiahnuť dôkladné holenie s väčším komfortom, a to aj v náročných oblastiach, ako sú krk a línia čeľuste.
4.6
z 5
218
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
o.k.kkkkkk
30/05/2026
Slovensko
Overený kupujúci
o.k.
o.k.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-05-24
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-05-24
Gregory123
04/05/2026
Slovensko
Overený kupujúci
No, proste funguje jak ma
Novy model vymenený po rokoch používania series1000, viditeľne citeľný rozdiel.
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5887/30 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-04-29
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5887/30 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-04-29
Jarinosk
15/04/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Stale som verny znacke Philips. Toto je moj treti holiaci strojcek. Je tichy, holi do hladka. Slusna vydrz na baterku.1*
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
Testované v porovnaní so sériou Philips 3000.
2-ročná záruka + 3-ročná predĺžená záruka po registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od nákupu.