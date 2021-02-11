Tento produkt už nie je dostupný
Presné čepele V-Track
Hol. hl. ContourDetect s ot. v 8 smer.
Presný zastrihávač SmartClick
Dosiahnite dokonalé a hladké oholenie. Čepele V-Track Precision jemne nasmerujú všetky chĺpky do ideálnej polohy na holenie, dokonca aj rovno ležiace chĺpky a chĺpky rôznych dĺžok. O 30 % hladšie oholenie s menším počtom ťahov zaručí skvelý vzhľad vašej pokožky.
Holiace hlavy ContourDetect s otáčaním v 8 smeroch sledujú každú krivku na vašej tvári a krku. Pri každom ťahu zachytia o 20 % viac chĺpkov. Výsledkom je extrémne hladké oholenie.
Vyberte si vami preferovaný spôsob holenia. Vďaka systému AquaTec Wet & Dry si môžete vybrať rýchle, ale pohodlné holenie nasucho. Alebo sa môžete holiť namokro – s gélom či penou – ba dokonca aj pod sprchou.
Ocenenia
4.6
z 5
235
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Skorpion1
11/02/2021
Slovensko
Mokré a suché holenie.
Holenie je perfektne a nedráždi pokožku. Dá sa s nim holiť v sprche a dobre sa čistí.
Nevýhody
Škoda že zastrihávač nemá hrebienok.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9031/12 Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9031/12 Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry
dadka144
15/05/2022
Česká republika
Jednoduché ovládání
Jednoduché ovládání, přesné, rychlé oholení. Dokoupena čistící jednotka. Strojek používám půl roku a zatím velká spokojenost.
Výhody
Rychlé oholení.
Nevýhody
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Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Váneček
02/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělý holicí strojek
Předchozí holicí strojek Philips RQ1175 jsem měl asi 10let a byl jsem s ním spokojený. Po menším pádu se jedna holicí frézka pokazila a už to nebylo ono, takže byl důvod koupit na vánoce nový strojek. Ten je oproti předchozímu tišší, holí velice dobře a rychle, jsem spokojen.
Výhody
Strojek holí dobře a rychle a je tišší než předchozí holicí strojek Philips RQ1175
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
Oholí až o 20 % viac fúzov - v porovnaní s výrobkom SensoTouch