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  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
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  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 9000Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry

S9031/12

4.6
| (235) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Dokonalosť v každom ťahu
Holiaci strojček 9000 je doposiaľ náš najvyspelejší holiaci strojček. Unikátna technológia rozpoznávania kontúr prináša výnimočné sledovanie všetkých kontúr vašej tváre a systém V-Track nasmeruje chĺpky do správnej polohy pre dokonalé oholenie.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Oholí až o 20 % viac chĺpkov* jedným ťahom

Dokonalosť v každom ťahu

  • Presné čepele V-Track

  • Hol. hl. ContourDetect s ot. v 8 smer.

  • Presný zastrihávač SmartClick

Čepele dokonale nasmerujú chĺpky do správnej polohy na hladké oholenie

Čepele dokonale nasmerujú chĺpky do správnej polohy na hladké oholenie

Dosiahnite dokonalé a hladké oholenie. Čepele V-Track Precision jemne nasmerujú všetky chĺpky do ideálnej polohy na holenie, dokonca aj rovno ležiace chĺpky a chĺpky rôznych dĺžok. O 30 % hladšie oholenie s menším počtom ťahov zaručí skvelý vzhľad vašej pokožky.

Holiace hlavy sa hýbu do 8 rôznych smerov a prinášajú dokonalý výsledok

Holiace hlavy sa hýbu do 8 rôznych smerov a prinášajú dokonalý výsledok

Holiace hlavy ContourDetect s otáčaním v 8 smeroch sledujú každú krivku na vašej tvári a krku. Pri každom ťahu zachytia o 20 % viac chĺpkov. Výsledkom je extrémne hladké oholenie.

Pohodlné, suché alebo osviežujúce mokré oholenie so systémom Aquatec

Pohodlné, suché alebo osviežujúce mokré oholenie so systémom Aquatec

Vyberte si vami preferovaný spôsob holenia. Vďaka systému AquaTec Wet & Dry si môžete vybrať rýchle, ale pohodlné holenie nasucho. Alebo sa môžete holiť namokro – s gélom či penou – ba dokonca aj pod sprchou.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612383

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

235

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

2

11/02/2021

Slovensko

Slovensko

Mokré a suché holenie.

Holenie je perfektne a nedráždi pokožku. Dá sa s nim holiť v sprche a dobre sa čistí.

Nevýhody

Škoda že zastrihávač nemá hrebienok.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9031/12 Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9031/12 Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry

15/05/2022

Česká republika

Česká republika

Jednoduché ovládání

Jednoduché ovládání, přesné, rychlé oholení. Dokoupena čistící jednotka. Strojek používám půl roku a zatím velká spokojenost.

Výhody

Rychlé oholení.

Nevýhody

-------

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

02/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý holicí strojek

Předchozí holicí strojek Philips RQ1175 jsem měl asi 10let a byl jsem s ním spokojený. Po menším pádu se jedna holicí frézka pokazila a už to nebylo ono, takže byl důvod koupit na vánoce nový strojek. Ten je oproti předchozímu tišší, holí velice dobře a rychle, jsem spokojen.

Výhody

Strojek holí dobře a rychle a je tišší než předchozí holicí strojek Philips RQ1175

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. Oholí až o 20 % viac fúzov - v porovnaní s výrobkom SensoTouch