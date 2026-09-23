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SB300B/00
Šokujúci beat, žiarivé svetlá
Pripravte sa rozpútať beat! Reproduktor Philips ShoqBox SB300 chrlí prostredníctvom dvojice basových radičov výbušné, dunivé basy. Rozpumpujte energiu pomocou svetiel pulzujúcich do rytmu. Odolný, nárazuvzdorný a vodotesný – vezmite si žúr kamkoľvek so sebou.
Bluetooth®
Vodotesný a nárazuvzdorný
Viacfarebné svetlá
Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.
Vstúpte do svetla a pocíťte silu duniacich tónov a žiarivých svetiel. Viaceré farby pulzujú do rytmu tónov, oživujú vašu hudbu a pridávajú vašej párty nový rozmer. Ak však radšej tancujete potme, nie je problém – jednoducho stlačte vypínač a svetlá zhasnú.
Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.
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