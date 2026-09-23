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Tento produkt už nie je dostupný

ShoqBoxbezdrôtový prenosný reproduktor

SB300B/00

Šokujúci beat, žiarivé svetlá

Pripravte sa rozpútať beat! Reproduktor Philips ShoqBox SB300 chrlí prostredníctvom dvojice basových radičov výbušné, dunivé basy. Rozpumpujte energiu pomocou svetiel pulzujúcich do rytmu. Odolný, nárazuvzdorný a vodotesný – vezmite si žúr kamkoľvek so sebou.

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Šokujúci beat, žiarivé svetlá

  • Bluetooth®

  • Vodotesný a nárazuvzdorný

  • Viacfarebné svetlá

Vďaka vstavanej nabíjateľnej batérii môžete žúrovať až do rána

Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

Rozsvieťte ich! Viacfarebné svetlá žiariace do rytmu

Rozsvieťte ich! Viacfarebné svetlá žiariace do rytmu

Vstúpte do svetla a pocíťte silu duniacich tónov a žiarivých svetiel. Viaceré farby pulzujú do rytmu tónov, oživujú vašu hudbu a pridávajú vašej párty nový rozmer. Ak však radšej tancujete potme, nie je problém – jednoducho stlačte vypínač a svetlá zhasnú.

Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk

Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

Technické špecifikácie

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