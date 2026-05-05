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Všetky rady

  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
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  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
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  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
  • Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov

Tento produkt už nie je dostupný

Lumea EssentialSystém na odstraňovanie chĺpkov IPL

SC1991/00

4.5
| (1180) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov
Philips Lumea IPL je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje dorastaniu chĺpkov na tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.
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Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

pre jemnú pokožku v pohodlí domova

Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov

  • Pre použitie len na tele

  • Oš. nôh od kol. d. za 15 min.

  • Životnosť &lt;gt/> 100 000 svetelných impulzov

  • Extra dlhá šnúra

Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korienky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. V dôsledku tohto procesu chĺpky prirodzene vypadnú a ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným používaním dosiahnete hladkú pokožku každý deň.

Skvelé výsledky bez veľkej námahy

Skvelé výsledky bez veľkej námahy

Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chĺpkov už po štyroch použitiach raz za dva týždne, výsledkom čoho je hladká pokožka bez chĺpkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými použitiami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chĺpkov.

Prispôsobená na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti

Prispôsobená na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti

Systém Philips Lumea používa inovačnú svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôsobila túto technológiu na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 dobrovoľníkov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image AWARD-612375

Hodnotenie

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4.5

z 5

1180

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

05/05/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Funkčnosť skvelá...

- prístroj ma prekvapil, v tom najlepšom. Neverila som účinkom, ale ma presvedčil. Skvele funguje, som spokojná.

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Date of Use 2026-01-05

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Date of Use 2026-01-05

10/07/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Super produkt

Po cca 3 mesačnom používaní epilátor hodnotím veľmi pozitívne. Väčšina chĺpkov zmizla, postupne ešte používam v dvojtýždňových cykloch. Aplikácia je tiež užitočná, pripomenie čas epilácie.

Výhody

jednoduchá manipulácia, účinnosť

Nevýhody

nenašla som žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov

19/09/2024

Slovensko

Slovensko

Pouzivam par rokov a som spokojna

Napisem popis z mojich skusenosti za 3+ rokov co epilator Lumea pouzivam. Popis, ktory mozno pomoze niekomu dalej :). Moje ochlpenie pred pouzivanim epilatoru mozem nazvat ako cista katastrofa, po klasickom oholeni na dalsi den pokozka nebola hladka a druhy den som sa mohla znovu holit. Nehovoriac o tom, ze som mala pomerne huste ochlpenie. Moj aktualny stav je taky, ze na lytkach a stehnach nemam skoro ziadne chlpky a uz IPL ani nepouzivam vyse roka a nedorastli nove. Videla som mnoho recenzii, ze pristroj nefunguje, ale s tymto zariadenim si na vysledok chvilku pockate. Ja som tiez cakala, ze to raz pouzijem a prestanu chlpky rast... no rastli po prvom pouziti ako predtym. Ale bolo to klamlive, lebo odrastali aj tie s vypalenymi korienkami cize doslova som mohla prstami vytahovat kazdy druhy chlpok bez korienkov.. a tie tam uz neskor ani nerastli. Ide to postupne, preto je idealne za mna zacat na jesen alebo v zime pouzivat kazde 2 neskor kazde 3 tyzdne. Aspon 3-4 mesiace a vysledkov sa dockate, a cim viac to budete pouzivat tym viac budu chlpky ubudat. Ja, takto fungujem uz nejaky rok a ani neviem kedy som IPL naposledy pouzila lebo to uz nepotrebujem, na dobre sa rychlo zvyka :). Holim si aktualne tych par chlpkov co mi tam rastie ziletkou, ale nevadi mi to lebo rastu pomaly a dokazem bez holenia noh fungovat aj tyzden. Predtym som mala posiatu celu nohu chlpami, ze to vyzeralo ako koberec a teraz mi ich tam narastie leva 10. Takze za mna to je progres a tesi ma to. Urcite ho oporucam dalej lebo si ho neviem vynachvalit, odlahcilo mi to penazenku od sedeni u profesialky s ich IPL-kom, a to som sa bala ze moje huste tmave chlpy, odolaju vsetkemu,okrem profesionalnych pristrojov v salonoch, ked aj epilacny krem ich nie vzdy vsetky odstranil. Ale Lumea na ne funguje, len treba byt trpezlivy s vysledkami z dlhodobeho hladiska budete urcite spokojni :)

Výhody

Odstranenia chlpkov sa dockate, ale treba byt trpezlivy :)

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 