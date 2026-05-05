Tento produkt už nie je dostupný
Pre použitie len na tele
Oš. nôh od kol. d. za 15 min.
Životnosť <gt/> 100 000 svetelných impulzov
Extra dlhá šnúra
Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korienky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. V dôsledku tohto procesu chĺpky prirodzene vypadnú a ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným používaním dosiahnete hladkú pokožku každý deň.
Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chĺpkov už po štyroch použitiach raz za dva týždne, výsledkom čoho je hladká pokožka bez chĺpkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými použitiami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chĺpkov.
Systém Philips Lumea používa inovačnú svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôsobila túto technológiu na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 dobrovoľníkov.
Ocenenia
4.5
z 5
1180
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
I.T....
05/05/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Funkčnosť skvelá...
- prístroj ma prekvapil, v tom najlepšom. Neverila som účinkom, ale ma presvedčil. Skvele funguje, som spokojná.
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Date of Use 2026-01-05
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Date of Use 2026-01-05
bilinka
10/07/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Super produkt
Po cca 3 mesačnom používaní epilátor hodnotím veľmi pozitívne. Väčšina chĺpkov zmizla, postupne ešte používam v dvojtýždňových cykloch. Aplikácia je tiež užitočná, pripomenie čas epilácie.
Výhody
jednoduchá manipulácia, účinnosť
Nevýhody
nenašla som žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov
Yvonna
19/09/2024
Slovensko
Pouzivam par rokov a som spokojna
Napisem popis z mojich skusenosti za 3+ rokov co epilator Lumea pouzivam. Popis, ktory mozno pomoze niekomu dalej :). Moje ochlpenie pred pouzivanim epilatoru mozem nazvat ako cista katastrofa, po klasickom oholeni na dalsi den pokozka nebola hladka a druhy den som sa mohla znovu holit. Nehovoriac o tom, ze som mala pomerne huste ochlpenie. Moj aktualny stav je taky, ze na lytkach a stehnach nemam skoro ziadne chlpky a uz IPL ani nepouzivam vyse roka a nedorastli nove. Videla som mnoho recenzii, ze pristroj nefunguje, ale s tymto zariadenim si na vysledok chvilku pockate. Ja som tiez cakala, ze to raz pouzijem a prestanu chlpky rast... no rastli po prvom pouziti ako predtym. Ale bolo to klamlive, lebo odrastali aj tie s vypalenymi korienkami cize doslova som mohla prstami vytahovat kazdy druhy chlpok bez korienkov.. a tie tam uz neskor ani nerastli. Ide to postupne, preto je idealne za mna zacat na jesen alebo v zime pouzivat kazde 2 neskor kazde 3 tyzdne. Aspon 3-4 mesiace a vysledkov sa dockate, a cim viac to budete pouzivat tym viac budu chlpky ubudat. Ja, takto fungujem uz nejaky rok a ani neviem kedy som IPL naposledy pouzila lebo to uz nepotrebujem, na dobre sa rychlo zvyka :). Holim si aktualne tych par chlpkov co mi tam rastie ziletkou, ale nevadi mi to lebo rastu pomaly a dokazem bez holenia noh fungovat aj tyzden. Predtym som mala posiatu celu nohu chlpami, ze to vyzeralo ako koberec a teraz mi ich tam narastie leva 10. Takze za mna to je progres a tesi ma to. Urcite ho oporucam dalej lebo si ho neviem vynachvalit, odlahcilo mi to penazenku od sedeni u profesialky s ich IPL-kom, a to som sa bala ze moje huste tmave chlpy, odolaju vsetkemu,okrem profesionalnych pristrojov v salonoch, ked aj epilacny krem ich nie vzdy vsetky odstranil. Ale Lumea na ne funguje, len treba byt trpezlivy s vysledkami z dlhodobeho hladiska budete urcite spokojni :)
Výhody
Odstranenia chlpkov sa dockate, ale treba byt trpezlivy :)
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024