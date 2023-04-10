Prehľadávať výrazy

    Lumea IPL Sieťový adaptér

    CP9965/01

    Pripája zariadenie Lumea IPL k sieťovej zásuvke

    Tento napájací adaptér pripojí vaše zariadenie Lumea IPL k elektrickej sieti.

    Kde môžem tento náhradný diel zakúpiť?


    Obráťte sa na niektorého z našich servisných partnerov, ktorí vám radi pomôžu. Nie ste si istý kompatibilitou s vaším výrobkom? Kontaktujte našu zákaznícku podporu.

    Kompatibilné výrobky

    Pripája zariadenie Lumea IPL k sieťovej zásuvke

    • Lumea Essential
    • Biela
    • Špecifický pre Spojené kráľovstvo
    • 3-kolíkové

    Jednoducho obnovte svoj výrobok pomocou originálnych dielov Philips

    Výrobok občas potrebuje úpravu vzhľadu, avšak jeho obnova nebola nikdy taká jednoduchá, ako je to so spotrebiteľskými náhradnými dielmi Philips. To všetko spolu s garantovanou kvalitou značky Philips.

    Technické špecifikácie

    • Náhradný diel

      Vhodné pre typy produktov
      • BRI923/00
      • SC1991
      • SC1992
      • SC1996
