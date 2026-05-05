Predĺžená záruka
5 manuálnych nastavení intenzity
2 nadstavce: na telo, na tvár
Aplikácia Lumea IPL
Použitie na sieť
+ zastrihávač v tvare pera (HP6388)
Začnite s úvodnou fázou 4 ošetrení len každé 2 týždne – to je o polovicu menej ošetrení ako u iných značiek. Potom každý mesiac upravte, aby ste si udržali výsledky.
Vyberte si z 5 nastavení intenzity pre pohodlný zážitok. Snímač tónu pleti zabraňuje ošetreniu oblastí pokožky, ktoré sú príliš tmavé na ošetrenie IPL.
Pohodlné používanie vďaka výnimočne dlhému káblu, ktorý umožňuje ľahký prístup a lepšiu ovládateľnosť.
Ocenenia
4.5
z 5
1180
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
I.T....
05/05/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Funkčnosť skvelá...
- prístroj ma prekvapil, v tom najlepšom. Neverila som účinkom, ale ma presvedčil. Skvele funguje, som spokojná.
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Date of Use 2026-01-05
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Date of Use 2026-01-05
bilinka
10/07/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Super produkt
Po cca 3 mesačnom používaní epilátor hodnotím veľmi pozitívne. Väčšina chĺpkov zmizla, postupne ešte používam v dvojtýždňových cykloch. Aplikácia je tiež užitočná, pripomenie čas epilácie.
Výhody
jednoduchá manipulácia, účinnosť
Nevýhody
nenašla som žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov
Yvonna
19/09/2024
Slovensko
Pouzivam par rokov a som spokojna
Napisem popis z mojich skusenosti za 3+ rokov co epilator Lumea pouzivam. Popis, ktory mozno pomoze niekomu dalej :). Moje ochlpenie pred pouzivanim epilatoru mozem nazvat ako cista katastrofa, po klasickom oholeni na dalsi den pokozka nebola hladka a druhy den som sa mohla znovu holit. Nehovoriac o tom, ze som mala pomerne huste ochlpenie. Moj aktualny stav je taky, ze na lytkach a stehnach nemam skoro ziadne chlpky a uz IPL ani nepouzivam vyse roka a nedorastli nove. Videla som mnoho recenzii, ze pristroj nefunguje, ale s tymto zariadenim si na vysledok chvilku pockate. Ja som tiez cakala, ze to raz pouzijem a prestanu chlpky rast... no rastli po prvom pouziti ako predtym. Ale bolo to klamlive, lebo odrastali aj tie s vypalenymi korienkami cize doslova som mohla prstami vytahovat kazdy druhy chlpok bez korienkov.. a tie tam uz neskor ani nerastli. Ide to postupne, preto je idealne za mna zacat na jesen alebo v zime pouzivat kazde 2 neskor kazde 3 tyzdne. Aspon 3-4 mesiace a vysledkov sa dockate, a cim viac to budete pouzivat tym viac budu chlpky ubudat. Ja, takto fungujem uz nejaky rok a ani neviem kedy som IPL naposledy pouzila lebo to uz nepotrebujem, na dobre sa rychlo zvyka :). Holim si aktualne tych par chlpkov co mi tam rastie ziletkou, ale nevadi mi to lebo rastu pomaly a dokazem bez holenia noh fungovat aj tyzden. Predtym som mala posiatu celu nohu chlpami, ze to vyzeralo ako koberec a teraz mi ich tam narastie leva 10. Takze za mna to je progres a tesi ma to. Urcite ho oporucam dalej lebo si ho neviem vynachvalit, odlahcilo mi to penazenku od sedeni u profesialky s ich IPL-kom, a to som sa bala ze moje huste tmave chlpy, odolaju vsetkemu,okrem profesionalnych pristrojov v salonoch, ked aj epilacny krem ich nie vzdy vsetky odstranil. Ale Lumea na ne funguje, len treba byt trpezlivy s vysledkami z dlhodobeho hladiska budete urcite spokojni :)
Výhody
Odstranenia chlpkov sa dockate, ale treba byt trpezlivy :)
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024
Podložené dátami z klinickej štúdie používateľov Philips Lumea.
Merané na nohách, 67 % zo 45 žien dosiahlo výsledok 85 % či viac. Štúdia bola realizovaná spoločnosťou Philips a je k dispozícii na vyžiadanie.