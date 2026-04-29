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Lumea IPL 7000 Series IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

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Lumea IPL 7000 SeriesIPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

BRI921/00

Lumea IPL 7000 Series IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

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Používateľská príručka

  • PDF súbor, 9.7 MB
  • 28 July 2023

Vyhlásenie o zhode v EÚ - English (US)

  • ZIP súbor, 1.9 MB
  • 19 March 2026

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