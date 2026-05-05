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  • Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*
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  • Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*
  • Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*
  • Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*
  • Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*
  • Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*
  • Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*
  • Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*
  • Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*
  • Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*
  • Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*

Lumea IPL 7000 SeriesIPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov

SC1997/00

4.5
| (269) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*
Získajte hladkú pokožku bez chĺpkov s našou sériou Lumea IPL 7000. Ošetrenia sú šetrné a účinné vďaka nadstavcom pre každú oblasť tela.
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Predĺžená záruka

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Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Najmenej 85 % redukcia chĺpkov po 3 ošetreniach**

Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*

  • 5 manuálnych nastavení intenzity

  • Ošetrenie dolnej časti nôh za 15 min.

  • Aplikácia Lumea IPL

  • Extra dlhý kábel

Rýchle výsledky s ošetrením len každé 2 týždne

Rýchle výsledky s ošetrením len každé 2 týždne

Začnite s úvodnou fázou 4 ošetrení len každé 2 týždne – to je o polovicu menej ošetrení ako u iných značiek. Potom každý mesiac upravte, aby ste si udržali výsledky.

Senzor tónu pokožky a 5 nastavení intenzity

Senzor tónu pokožky a 5 nastavení intenzity

Vyberte si z 5 nastavení intenzity pre pohodlný zážitok. Snímač tónu pleti zabraňuje ošetreniu oblastí pokožky, ktoré sú príliš tmavé na ošetrenie IPL.

Výnimočne dlhý kábel pre väčšiu flexibilitu pri ošetrovaní

Výnimočne dlhý kábel pre väčšiu flexibilitu pri ošetrovaní

Pohodlné používanie vďaka výnimočne dlhému káblu, ktorý umožňuje ľahký prístup a lepšiu ovládateľnosť.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

269

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

05/05/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Funkčnosť skvelá...

- prístroj ma prekvapil, v tom najlepšom. Neverila som účinkom, ale ma presvedčil. Skvele funguje, som spokojná.

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Date of Use 2026-01-05

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Date of Use 2026-01-05

10/07/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Super produkt

Po cca 3 mesačnom používaní epilátor hodnotím veľmi pozitívne. Väčšina chĺpkov zmizla, postupne ešte používam v dvojtýždňových cykloch. Aplikácia je tiež užitočná, pripomenie čas epilácie.

Výhody

jednoduchá manipulácia, účinnosť

Nevýhody

nenašla som žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov

19/09/2024

Slovensko

Slovensko

Pouzivam par rokov a som spokojna

Napisem popis z mojich skusenosti za 3+ rokov co epilator Lumea pouzivam. Popis, ktory mozno pomoze niekomu dalej :). Moje ochlpenie pred pouzivanim epilatoru mozem nazvat ako cista katastrofa, po klasickom oholeni na dalsi den pokozka nebola hladka a druhy den som sa mohla znovu holit. Nehovoriac o tom, ze som mala pomerne huste ochlpenie. Moj aktualny stav je taky, ze na lytkach a stehnach nemam skoro ziadne chlpky a uz IPL ani nepouzivam vyse roka a nedorastli nove. Videla som mnoho recenzii, ze pristroj nefunguje, ale s tymto zariadenim si na vysledok chvilku pockate. Ja som tiez cakala, ze to raz pouzijem a prestanu chlpky rast... no rastli po prvom pouziti ako predtym. Ale bolo to klamlive, lebo odrastali aj tie s vypalenymi korienkami cize doslova som mohla prstami vytahovat kazdy druhy chlpok bez korienkov.. a tie tam uz neskor ani nerastli. Ide to postupne, preto je idealne za mna zacat na jesen alebo v zime pouzivat kazde 2 neskor kazde 3 tyzdne. Aspon 3-4 mesiace a vysledkov sa dockate, a cim viac to budete pouzivat tym viac budu chlpky ubudat. Ja, takto fungujem uz nejaky rok a ani neviem kedy som IPL naposledy pouzila lebo to uz nepotrebujem, na dobre sa rychlo zvyka :). Holim si aktualne tych par chlpkov co mi tam rastie ziletkou, ale nevadi mi to lebo rastu pomaly a dokazem bez holenia noh fungovat aj tyzden. Predtym som mala posiatu celu nohu chlpami, ze to vyzeralo ako koberec a teraz mi ich tam narastie leva 10. Takze za mna to je progres a tesi ma to. Urcite ho oporucam dalej lebo si ho neviem vynachvalit, odlahcilo mi to penazenku od sedeni u profesialky s ich IPL-kom, a to som sa bala ze moje huste tmave chlpy, odolaju vsetkemu,okrem profesionalnych pristrojov v salonoch, ked aj epilacny krem ich nie vzdy vsetky odstranil. Ale Lumea na ne funguje, len treba byt trpezlivy s vysledkami z dlhodobeho hladiska budete urcite spokojni :)

Výhody

Odstranenia chlpkov sa dockate, ale treba byt trpezlivy :)

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 

  1. Podložené dátami z klinickej štúdie používateľov Philips Lumea.

  2. Merané na nohách, 67 % zo 45 žien dosiahlo výsledok 85 % či viac. Štúdia bola realizovaná spoločnosťou Philips.