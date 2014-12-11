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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventNeoprénová taška Avent ThermaBag

SCD150/11

4.2
| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt
Kŕmenie na cestách
Do štýlovej tašky ThermaTote uložíte 2 dojčenské fľaše Philips Avent, 2 kúzelné hrnčeky alebo 4 poháre VIA. Jej dvojitá izolačná vrstva udrží mlieko studené alebo vodu horúcu až štyri hodiny. Ľahká, kompaktná a pohodlná pri cestovaní.
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Určená pre dojčenské fľaše, poháre VIA a kúzelné hrnčeky

Kŕmenie na cestách

  • Kombinovaná

Udrží fľaše teplé alebo studené

Udrží fľaše teplé alebo studené

Na uloženie studeného vysatého materského mlieka/zmesi alebo prevarenej horúcej vody až 4 hodiny.

Široký nastaviteľný ramenný popruh

Súčasťou tašky Philips Avent Urban je aj široký nastaviteľný ramenný popruh pre najpohodlnejšie nosenie

Určená pre fľaše AVENT, poháre VIA a kúzelné hrnčeky

Určená pre fľaše AVENT, poháre VIA a kúzelné hrnčeky

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

4
3
2

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD138/69 Plecak firmy Avent

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD138/70 Plecak firmy Avent

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD138/70 Plecak firmy Avent

05/11/2013

Polska

Polska

Super torba

Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

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