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Všetky rady

  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom
  • Istota s krištáľovo čistým zvukom

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventStrážca detí DECT

SCD510/00

4.5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Istota s krištáľovo čistým zvukom
Vychutnajte si úplný pocit istoty s novým elektronickým strážcom detí Philips Avent SCD510/00 DECT, vďaka ktorému môžete spokojne relaxovať s vedomím, že je vaše dieťa spokojné, aj keď s ním nie ste v miestnosti.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Nulové rušenie zaručené vďaka digitálnej technológii DECT

Istota s krištáľovo čistým zvukom

  • Krištáľovo čistá

Technológia DECT garantuje nulové rušenie

Technológia DECT garantuje nulové rušenie

Technológia DECT garantuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa

Istota s krištáľovo čistým zvukom

Istota s krištáľovo čistým zvukom

Získajte možnosť počuť aj ten najmenší chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa s dokonale čistým zvukom. Technológia DECT poskytuje vysoko kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje dieťa mohli počúvať za každých okolností

Až 24 hodín prevádzky pred opätovným nabitím

Až 24 hodín prevádzky pred opätovným nabitím

Malá nabíjateľná rodičovská jednotka vám poskytne slobodu pohybu bez káblov po dobu až 24 hodín bez potreby opätovného nabitia

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
2
1

12/09/2013

Česká republika

Česká republika

chůvička

chůvička má skvělý dosah, baterka vydrží i několik dní po téměř dvou letzech intenzivního používání. ocenila bych možná lepší design a informace o teplotě v pokoji apod.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD510/00 Elektronická chůva DECT

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet

Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD510/00 Elektronická chůva DECT

05/08/2013

Česká republika

Česká republika

Skvela chuvicka.

Jsem technicky typ, mam rad vychytane veci. U prvniho ditete jsme, na muj popud poridili video chuvicku. U druheho jsme uz byli pouceni a od te doby pouzivame jen tuto. Video chuvicka - zere strasne baterky, musi se furt opravovat jeji natocni v kocarku, ma daleko kratsi dosah (vetsinou pouzivame chuvicku mimo domov, a tam potrebujeme dosah co nejvetsi) a navic jsme furt koukali na display proc se prevaraci a jestli ma otevrene oci nebo se nam to zda. Dalsi moznost byla levnejsi nedigitalni chuvicka. Kamaradka nam predvedla jak takova chuvicka furt trochu sumi a praska a vedeli jsme ze tudy ne. Pak manzelka nasla tyhle chuvicky s DECTem. Protoze jsem IT geek a DECT znam tak jsem zajasal radosti. Chuvicky predcily nase ocekavani. Dosah z opacne strany 2 patroveho na konec zahrady 150m. Bez sumu, uplne cisty zvuk. Vizualni indikace takze i kdyz jste v trochu hlucnejsim prostredi nebo vzdaleni od prijimace tak uvidite ze se neco deje. Navic to diky digitalnimu DECTu umi ovladat vysilac / nastavovat citlivost / mluvit na dite. Navic ma svetlo pro deti a privolavaci tlacitko. Dostali jsme to s dvemi napajenimi a obe jednotky umi nabijet baterky, takze v praxi to probiha tak ze pripojime obe do elektriny a zapneme, kdyz jdeme pryc ta ji proste odpojime a jdem. Ale ta vydrz na baterky je stejne v pohode. Kdyz syn spal 3-4 hodiny tak jsme uhlidali tri takove odpocinky. Na netu se da chuvicka sehnat od 1400Kc. Nejsem zamestnanec Philips, nedostal jsem za tohle zaplaceno nebo slevu. Proste sem jen chtel poradit podobnym ITakum jako jsem ja. A jeste doporucuji aplikaci na hlidani deti do telefonu s Androidem, kdyz vam dite usne v aute a potrebujete si odskocit, tak tam nechate tel a kdyz se neco deje tak on vam zavola manzelcin tel. Programu je nekolik, pohledejte na googlu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD510/00 Elektronická chůva DECT

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