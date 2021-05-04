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  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent Audio MonitorsDetská pestúnka s technológiou DECT

SCD560/00

4.9
| (34) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
Naša nová elektronická detská pestúnka SCD560/00 DECT prináša dokonalý pocit istoty. Poskytuje to najspoľahlivejšie spojenie s krištáľovo čistým zvukom, kontrolu teploty, upokojujúce nočné svetlo a uspávanky pre vás a vaše dieťa.
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Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom

  • 100% súkromné pripojenie

  • Nočné svetlo a uspávanky

  • Funkcia komunikácie s dieťaťom

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa.

Dokonale čistý zvuk vďaka technológii DECT

Dokonale čistý zvuk vďaka technológii DECT

Získajte možnosť počuť aj ten najmenší chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa s dokonale čistým zvukom. Technológia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) poskytuje vysoko kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje dieťa mohli počúvať za každých okolností.

Režim Smart ECO na úsporu energie

Režim Smart ECO na úsporu energie

Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje intenzitu prenosového signálu a predlžuje výdrž batérie. Čím bližšie ste k vášmu dieťaťu, tým menej energie je potrebné na dokonalé pripojenie (nie je dostupné v USA ani Kanade).

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

34

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nejlepší chůvička

I po čtyřech letech každodenního používání maximální spokojenost, bez jediného problému.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

16/04/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spolehliva chuvicka se skvelymi funkcemi navic

Chuvicku jsme vybrali na doporuceni znacky nezavisle od jiných maminek. Jednou z nasich podminek byla obousmerna komunikace, prijemnym bobusem navic bylo nocni svetylko, ukolebavky, teplota v mistnosti u detatka, kterou jsme vyuzivali hlavne, kdyz dcera spinkala venku na terase. Chuvicka se vzdycky spolehlive ozvala, kdy mela, nikdy zbytecna prodleva.

Výhody

Spolehliva, obousmerna komunikace, nocni svetylko, ukolebavky, funkce teploty v mistnosti s dětskou jednotkou

Nevýhody

Menu v anglictine

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost s tímto výrobkem.

S chůvičkou, jsme maximálně spokojení. Má velký dosah, což se hodí na baráku, kde dosáhne i ven. Příjemné melodie, u kterých je možnost nastavení hlasitosti. Dcera má také ráda světílko.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa môže líšiť v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie.