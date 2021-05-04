Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
100% súkromné pripojenie
Nočné svetlo a uspávanky
Funkcia komunikácie s dieťaťom
Technológia DECT zaručuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa.
Získajte možnosť počuť aj ten najmenší chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa s dokonale čistým zvukom. Technológia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) poskytuje vysoko kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje dieťa mohli počúvať za každých okolností.
Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje intenzitu prenosového signálu a predlžuje výdrž batérie. Čím bližšie ste k vášmu dieťaťu, tým menej energie je potrebné na dokonalé pripojenie (nie je dostupné v USA ani Kanade).
4.9
z 5
34
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
VercaVH
04/05/2021
Česká republika
Nejlepší chůvička
I po čtyřech letech každodenního používání maximální spokojenost, bez jediného problému.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Paprika348
16/04/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Spolehliva chuvicka se skvelymi funkcemi navic
Chuvicku jsme vybrali na doporuceni znacky nezavisle od jiných maminek. Jednou z nasich podminek byla obousmerna komunikace, prijemnym bobusem navic bylo nocni svetylko, ukolebavky, teplota v mistnosti u detatka, kterou jsme vyuzivali hlavne, kdyz dcera spinkala venku na terase. Chuvicka se vzdycky spolehlive ozvala, kdy mela, nikdy zbytecna prodleva.
Výhody
Spolehliva, obousmerna komunikace, nocni svetylko, ukolebavky, funkce teploty v mistnosti s dětskou jednotkou
Nevýhody
Menu v anglictine
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Panda17
01/10/2019
Česká republika
Maximální spokojenost s tímto výrobkem.
S chůvičkou, jsme maximálně spokojení. Má velký dosah, což se hodí na baráku, kde dosáhne i ven. Příjemné melodie, u kterých je možnost nastavení hlasitosti. Dcera má také ráda světílko.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa môže líšiť v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie.