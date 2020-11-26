Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
100% súkromné pripojenie
Nočné svetlo a uspávanky
Funkcia komunikácie s dieťaťom
Vibračná výstraha
Technológia DECT zaručuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa.
Získajte možnosť počuť aj ten najmenší chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa s dokonale čistým zvukom. Technológia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) poskytuje vysoko kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje dieťa mohli počúvať za každých okolností.
Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje intenzitu prenosového signálu a predlžuje výdrž batérie. Čím bližšie ste k vášmu dieťaťu, tým menej energie je potrebné na dokonalé pripojenie (nie je dostupné v USA ani Kanade).
5.0
z 5
21
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Lenka Z.
26/11/2020
Česká republika
Overený kupujúci
jednoduché ovládání
funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné
Nevýhody
žádná
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Anouk0071
27/05/2020
Česká republika
Spolehlivá chůvička
Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.
Výhody
Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
tom4lbrecht
19/05/2020
Česká republika
Velká porce funkcí, které skutečně využijete
Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).
Výhody
Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa môže líšiť v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie.