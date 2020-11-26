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  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent Audio MonitorsDetská pestúnka s technológiou DECT

SCD570/00

5
| (21) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
Naša nová elektronická detská pestúnka SCD570/00 DECT prináša zdokonalené sledovanie. Poskytuje to najspoľahlivejšie spojenie s krištáľovo čistým zvukom, snímačom teploty, upokojujúcim nočným svetlom a uspávankami pre vás a vaše dieťa.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Zdokonalené sledovanie pre vás aj vaše dieťa

Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom

  • 100% súkromné pripojenie

  • Nočné svetlo a uspávanky

  • Funkcia komunikácie s dieťaťom

  • Vibračná výstraha

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa.

Dokonale čistý zvuk vďaka technológii DECT

Dokonale čistý zvuk vďaka technológii DECT

Získajte možnosť počuť aj ten najmenší chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa s dokonale čistým zvukom. Technológia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) poskytuje vysoko kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje dieťa mohli počúvať za každých okolností.

Režim Smart ECO na úsporu energie

Režim Smart ECO na úsporu energie

Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje intenzitu prenosového signálu a predlžuje výdrž batérie. Čím bližšie ste k vášmu dieťaťu, tým menej energie je potrebné na dokonalé pripojenie (nie je dostupné v USA ani Kanade).

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

21

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

26/11/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

jednoduché ovládání

funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné

Nevýhody

žádná

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/05/2020

Česká republika

Česká republika

Spolehlivá chůvička

Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.

Výhody

Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Velká porce funkcí, které skutečně využijete

Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).

Výhody

Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa môže líšiť v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie.