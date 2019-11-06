Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
100% súkromné pripojenie
Svetelný projektor oblohy s hviezdami
Funkcia kom. s dieťaťom a MP3 uspávanky
Vibračná výstraha
Vaše bábätko môže byť po prvom uložení do postieľky ešte nepokojné. Jemne ho upokojte a uspite pomocou svetelnej projekcie oblohy s hviezdami, ktorá sa dá aktivovať z rodičovskej alebo detskej jednotky (aktivácia na diaľku nie je dostupná v USA ani Kanade).
Jemne upokojte svoje dieťa hudobnou skladbou podľa vlastného výberu a teplej upokojujúcej žiary nočného svetla. Pomocou vstupu MP3 môžete prehrávať vami vybraté piesne. Vami zvolená hudba sa prehrá v detskej izbe, vďaka čomu vaše dieťa za krátky čas v pokoji zaspí (aktivácia na diaľku nie je dostupná v USA ani Kanade).
Technológia DECT zaručuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa.
4.9
z 5
40
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
ŠercováV
06/11/2019
Česká republika
Kvalitní dosah
Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.
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Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Adél711
27/02/2019
Česká republika
Praktická chůvička s velmi dobrým dosahem
Chůvička splnila svou funkci. Používáme v domě a má výborný dosah i ze zahrady. Hodně využíváme promítání hvězdiček, když syn nechce usnout, tak abychom za ním nemuseli chodit, pustíme hvězdičky z rodičovské jednotky a vždy u toho pěkně usne. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že jak rodičovská jednotka, tak baby jednotka toho příliš nevydrží, představovala jsem si, že vydrží déle, ale nemohu porovnávat s jinými výrobky, tak je to třeba normální. (je to odhadem 15 hodin)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
JanaKokesova
27/02/2019
Česká republika
Skvely pomocnik
Na teto chuvicce nejvice ocenuji dosah dosah signalu. Mame velky dum a cistota zvuku perfektni a odezva je okazmtita. Mala nam usina pri ukolebavce a promitani, do 5 minut spinka. Rozhodne nelituji investovanych penez :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa môže líšiť v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie.