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  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent Audio MonitorsDetská pestúnka s technológiou DECT

SCD580/00

4.9
| (40) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
Naša nová elektronická detská pestúnka Philips Avent SCD580/00 prináša dokonalý pocit istoty a pohodlia pre vás aj vaše dieťa. Poskytuje to najspoľahlivejšie spojenie v kombinácii s rozmanitými funkciami na upokojenie dieťaťa. Vaše dieťa si náš nočný svetelný projektor zamiluje!
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Pocit istoty a pohody pre vás i vaše bábätko

Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom

  • 100% súkromné pripojenie

  • Svetelný projektor oblohy s hviezdami

  • Funkcia kom. s dieťaťom a MP3 uspávanky

  • Vibračná výstraha

Upokojte vaše dieťa pomocou svetelného projektora oblohy s hviezdami

Vaše bábätko môže byť po prvom uložení do postieľky ešte nepokojné. Jemne ho upokojte a uspite pomocou svetelnej projekcie oblohy s hviezdami, ktorá sa dá aktivovať z rodičovskej alebo detskej jednotky (aktivácia na diaľku nie je dostupná v USA ani Kanade).

Nočné svetlo a priame pripojenie MP3

Jemne upokojte svoje dieťa hudobnou skladbou podľa vlastného výberu a teplej upokojujúcej žiary nočného svetla. Pomocou vstupu MP3 môžete prehrávať vami vybraté piesne. Vami zvolená hudba sa prehrá v detskej izbe, vďaka čomu vaše dieťa za krátky čas v pokoji zaspí (aktivácia na diaľku nie je dostupná v USA ani Kanade).

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

40

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

4
3
2

06/11/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní dosah

Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Praktická chůvička s velmi dobrým dosahem

Chůvička splnila svou funkci. Používáme v domě a má výborný dosah i ze zahrady. Hodně využíváme promítání hvězdiček, když syn nechce usnout, tak abychom za ním nemuseli chodit, pustíme hvězdičky z rodičovské jednotky a vždy u toho pěkně usne. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že jak rodičovská jednotka, tak baby jednotka toho příliš nevydrží, představovala jsem si, že vydrží déle, ale nemohu porovnávat s jinými výrobky, tak je to třeba normální. (je to odhadem 15 hodin)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Skvely pomocnik

Na teto chuvicce nejvice ocenuji dosah dosah signalu. Mame velky dum a cistota zvuku perfektni a odezva je okazmtita. Mala nam usina pri ukolebavce a promitani, do 5 minut spinka. Rozhodne nelituji investovanych penez :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa môže líšiť v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie.