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  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom
  • Základné spojenie s vaším dieťaťom

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDigitálny detský video monitor

SCD603/00

3.6
| (7) Recenzie
Základné spojenie s vaším dieťaťom
Model SCD603 vám umožní vždy zostať v bezpečnom spojení s vaším bábätkom. Okrem vynikajúcej kvality zvuku môžete svoje bábätko sledovať cez deň aj v noci. Vďaka dosahu až do 150 metrov je tento monitor dokonale prenosný a jednoducho použiteľný.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Skontrolujte bábätko pomocou obrazu aj zvuku z ktorejkoľvek izby v domácnosti

Základné spojenie s vaším dieťaťom

  • 2,4" (6 cm) farebná obrazovka

Funkcia záložnej batérie v prípade výpadku napájania

Funkcia záložnej batérie v detskej jednotke, vďaka ktorej ostanete v spojení v prípade výpadku napájania

Počúvajte svoje bábätko v dokonale čistom zvuku

2,4" (6 cm) farebná obrazovka s vysokým rozlíšením

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.6

z 5

7

Recenzie

4
2

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší babycall

Čistý obraz i zvuk, dobra vydrž baterky, rychle se nabijí, dobře se manipuluje s kamerou, hezky design, praktická lampicka, slouží denně i na cestách, koupila bych ji znovu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

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