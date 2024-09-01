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  • Istota a pokoj kdekoľvek
  • Istota a pokoj kdekoľvek
  • Istota a pokoj kdekoľvek
  • Istota a pokoj kdekoľvek
  • Istota a pokoj kdekoľvek
  • Istota a pokoj kdekoľvek
  • Istota a pokoj kdekoľvek
  • Istota a pokoj kdekoľvek
  • Istota a pokoj kdekoľvek
  • Istota a pokoj kdekoľvek
  • Istota a pokoj kdekoľvek
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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent ConnectedChytrý detský monitor pre bábätko

SCD923/26

3.8
| (44) Recenzie
Istota a pokoj kdekoľvek
Vďaka chytrému detskému monitoru Philips Avent môžete dieťa bezpečne a odkiaľkoľvek sledovať. Náš systém Secure Connect vás udržuje v spojení s vaším dieťatkom v celom dome. A s aplikáciou Baby Monitor+ sa môžete pozrieť odkiaľkoľvek.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Sledujte vaše dieťatko doma aj vonku

Istota a pokoj kdekoľvek

  • Kamera s rozlíšením Full HD

  • Rodičovská jednotka s 12-hodinovou prevádzkou

  • Systém Secure Connect

  • Pripojenie prostredníctvom aplikácie: Baby Monitor+

Navrhnutá k nepretržitému spojeniu s bábätkom

Náš vlastný zabezpečený systém pripojenia používa viac šifrovaných odkazov z detskej jednotky na rodičovskú jednotku a aplikáciu. Pre spoľahlivé a zabezpečené pripojenie.

Kamera Full HD s nočným videním a digitálnym zoomom

S aplikáciou Philips Avent Baby Monitor+ uvidíte a budete počuť svoje dieťa doma aj vonku. Pomocou Wi-Fi alebo mobilného internetu môžete sledovať a ukonejšiť svoje dieťatko odkiaľkoľvek.

Uvidíte každý pohyb, budete počuť každé zavrnenie

Detská jednotka používa fotoaparát s rozlíšením Full HD a nočným videním a digitálnym zoomom, ktorý cez deň aj v noci prináša jasné snímky z pokoja vášho dieťatka.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.8

z 5

44

Recenzie

01/09/2024

Česká republika

Česká republika

Funkčnost v praxi

Model SCD923 - Zakoupil jsem dle recenze v zahraničí / zdroj YouTube . U nás se píše že nejde spárovat s mobilní aplikací na mobilu a pokud ano tak se vypne hlavní monitor. Toto není pravda! Já i manželka máme v mobilu chůvičku nainstalovanou a i na monitoru jede skvěle. Pravda je že někdy hlásí falešné poplachy a opoždění obrazu je cca 2 až 4 vteřiny tak že nic dramatického. Noc méně chůvička je naprosto suprová a můžu jen doporučit. Bohužel cena je vysoká.

Výhody

Skvělá kompatibilita

Nevýhody

Cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička

21/04/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Bezkonkurenční chůvička

Díky připojení přes WiFi má chůvička neomezený dosah, ale i bez internetu má velice kvalitní dosah. Naprosto skvělá kvalita obrazu.

Výhody

Vzdálené připojení přes app

Nevýhody

Cena výrobku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička

11/04/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalitní chůvička

Jednoduchá instalace a spárování. Výhodou je samostatný monitor a současně i aplikace v mobilním telefonu. Zpracování je kvalitní. Ač se jedná o chůvičku s vyšší cenou, tak ta odpovídá její kvalitě a funkcím. Věřím, že i po delším používání budeme spokojeni a nenastanou nějaké problémy.

Výhody

Monitor a současně mobilní aplikace. Tatínek může pozorovat a komunikovat s miminkem třeba ze zaměstnání.

Nevýhody

Cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička

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