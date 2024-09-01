Tento produkt už nie je dostupný
SCD923/26
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Kamera s rozlíšením Full HD
Rodičovská jednotka s 12-hodinovou prevádzkou
Systém Secure Connect
Pripojenie prostredníctvom aplikácie: Baby Monitor+
Náš vlastný zabezpečený systém pripojenia používa viac šifrovaných odkazov z detskej jednotky na rodičovskú jednotku a aplikáciu. Pre spoľahlivé a zabezpečené pripojenie.
S aplikáciou Philips Avent Baby Monitor+ uvidíte a budete počuť svoje dieťa doma aj vonku. Pomocou Wi-Fi alebo mobilného internetu môžete sledovať a ukonejšiť svoje dieťatko odkiaľkoľvek.
Detská jednotka používa fotoaparát s rozlíšením Full HD a nočným videním a digitálnym zoomom, ktorý cez deň aj v noci prináša jasné snímky z pokoja vášho dieťatka.
3.8
z 5
44
Recenzie
Kočičák
01/09/2024
Česká republika
Funkčnost v praxi
Model SCD923 - Zakoupil jsem dle recenze v zahraničí / zdroj YouTube . U nás se píše že nejde spárovat s mobilní aplikací na mobilu a pokud ano tak se vypne hlavní monitor. Toto není pravda! Já i manželka máme v mobilu chůvičku nainstalovanou a i na monitoru jede skvěle. Pravda je že někdy hlásí falešné poplachy a opoždění obrazu je cca 2 až 4 vteřiny tak že nic dramatického. Noc méně chůvička je naprosto suprová a můžu jen doporučit. Bohužel cena je vysoká.
Výhody
Skvělá kompatibilita
Nevýhody
Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička
PVP20
21/04/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Bezkonkurenční chůvička
Díky připojení přes WiFi má chůvička neomezený dosah, ale i bez internetu má velice kvalitní dosah. Naprosto skvělá kvalita obrazu.
Výhody
Vzdálené připojení přes app
Nevýhody
Cena výrobku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička
Hanale
11/04/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Kvalitní chůvička
Jednoduchá instalace a spárování. Výhodou je samostatný monitor a současně i aplikace v mobilním telefonu. Zpracování je kvalitní. Ač se jedná o chůvičku s vyšší cenou, tak ta odpovídá její kvalitě a funkcím. Věřím, že i po delším používání budeme spokojeni a nenastanou nějaké problémy.
Výhody
Monitor a současně mobilní aplikace. Tatínek může pozorovat a komunikovat s miminkem třeba ze zaměstnání.
Nevýhody
Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička
Dosah až 400 metrov vonku a 50 meterov vnútri
Po úplnom nabití v režime Eco