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Philips Avent Connected Chytrý detský monitor pre bábätko

Tento produkt už nie je dostupný

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Philips Avent ConnectedChytrý detský monitor pre bábätko

SCD923/26

Philips Avent Connected Chytrý detský monitor pre bábätko

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Stručná používateľská príručka

  • PDF súbor, 4.5 MB
  • 12 October 2021

Data Act Document

  • PDF súbor, 378.4 kB
  • 17 September 2025

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