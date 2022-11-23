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  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík na prirodzené kŕmenie Natural

SCF046/27

5
| (95) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Náš cumlík s rebrovaným dizajnom zamedzujúcim jeho vťahovanie do fľaše je určený pre väčšie bábätká. Lupienky na zvýšenie pohodlia a prirodzený tvar pripomínajúci prsník umožňujú prirodzené prisatie a uľahčujú kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše.
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Prirodzené prisatie

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

  • 2 kusy

  • Na husté pokrmy

  • 6 m+

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Mäkký a hladký silikón pre meniace sa potreby vášho bábätka

Hladký cumlík odolný voči prehryznutiu je navrhnutý tak, aby vyhovoval meniacim sa potrebám vášho bábätka.

Pružný rebrovaný dizajn cumlíka zamedzujúci jeho vťahovanie

Pružný rebrovaný dizajn cumlíka zamedzujúci jeho vťahovanie

Integrované lupienky a drážky, ktoré cumlíku dodávajú pružnosť a zabraňujú jeho vťahovaniu, zaisťujú kŕmenie bez prerušenia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

95

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

23/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělé savičky

Tyto savičky Natural používaly obě moje děti. Byly jsme moc spokojení.

Výhody

Tvar savičky

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF046/27 Dudlík Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF046/27 Dudlík Natural

03/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělé dudlíky na lahvičku

Dudlíky jsou skvělé, protože tvar a měkkost jsou uplne ideální. Miminko může “kousat” dudlík a je mu to příjemné. Při pití mléčka neni problem, otvor je dostatečný. Proto nemůžu nic jiného nez doporucit

Výhody

Kvalita

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF046/27 Dudlík Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF046/27 Dudlík Natural

02/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvely dudlik

Tento dudlik ma opravdu uzasny a specificky tvar. Je uplne idralni (alespon pro mou dceru) i svou strukturou, neni ani moc tvrdy, ani moc měkký. Povrch je tez uplne idealni. Dcera je z velke casti kojena, tudiz vetsinu cumlu odmítá a zveda se ji z nich zaludek. Z tohoto ne. Za me je tedy idealni pro kojene deti, ktere maji lahvicku jen v moment, kdy treba hlida tatinek, ci jiny pribuzny delsi dobu, nez je od kojeni ke kojeni. Nejlepsi dudlik, co se nam dostal do rukou. Doporučuji.

Výhody

Tvar, struktura, material

Nevýhody

Nevím o zadnych

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF046/27 Dudlík Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF046/27 Dudlík Natural

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