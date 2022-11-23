Tento produkt už nie je dostupný
2 kusy
Na husté pokrmy
6 m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Hladký cumlík odolný voči prehryznutiu je navrhnutý tak, aby vyhovoval meniacim sa potrebám vášho bábätka.
Integrované lupienky a drážky, ktoré cumlíku dodávajú pružnosť a zabraňujú jeho vťahovaniu, zaisťujú kŕmenie bez prerušenia.
5.0
z 5
95
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Elen123
23/11/2022
Česká republika
Skvělé savičky
Tyto savičky Natural používaly obě moje děti. Byly jsme moc spokojení.
Výhody
Tvar savičky
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF046/27 Dudlík Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF046/27 Dudlík Natural
Eliška Š.
03/11/2022
Česká republika
Skvělé dudlíky na lahvičku
Dudlíky jsou skvělé, protože tvar a měkkost jsou uplne ideální. Miminko může “kousat” dudlík a je mu to příjemné. Při pití mléčka neni problem, otvor je dostatečný. Proto nemůžu nic jiného nez doporucit
Výhody
Kvalita
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF046/27 Dudlík Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF046/27 Dudlík Natural
Pecho26
02/11/2022
Česká republika
Skvely dudlik
Tento dudlik ma opravdu uzasny a specificky tvar. Je uplne idralni (alespon pro mou dceru) i svou strukturou, neni ani moc tvrdy, ani moc měkký. Povrch je tez uplne idealni. Dcera je z velke casti kojena, tudiz vetsinu cumlu odmítá a zveda se ji z nich zaludek. Z tohoto ne. Za me je tedy idealni pro kojene deti, ktere maji lahvicku jen v moment, kdy treba hlida tatinek, ci jiny pribuzny delsi dobu, nez je od kojeni ke kojeni. Nejlepsi dudlik, co se nam dostal do rukou. Doporučuji.
Výhody
Tvar, struktura, material
Nevýhody
Nevím o zadnych
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF046/27 Dudlík Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF046/27 Dudlík Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011