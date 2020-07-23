Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
8 oz/240 ml
Cumlík na fľašu s pomalým prietokom
1m+
Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.
4.6
z 5
102
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Renča1
23/07/2020
Česká republika
Skvělé lahve Philips Avent
Sada láhví mi udělala velkou radost tím, že obsahuje 2 velké a 2 menší lahve a následně především tím, jak jsou tvarované a velikostně řešené. Lahve se dobře drží a díky širokému zakončení lahve se tekutina v lahvi dobře přelévá. Samotný dudlík lahve je velmi příjemný a mému synovi naprosto vyhovoval. Výhodou do budoucna je, že lahve a dudlíky jsou kombinovatelné s dalšími lahvemi od značky Philips Avent.
Výhody
2 velké a 2 menší lahve, Velikost lahví, Tvar, Dudlík, kompatibilní s ostatními lahveni Philips Avent
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural
MayaSoo
21/05/2020
Česká republika
Vyhovující
Lahev vyhovující. Po zkušenostech s prvorozeným jsem měla celkem obavy, ale ty se nepotvrdily. Lahev padne dobře do ruky mé i dítěte, jen je trochu těžší. Dobře se vymývá díky širokému hrdlu a savička vyhovuje i miminku. Žádné bolesti bříška díky přebytku vzduchu. Spokojenost.
Výhody
design, široké hrdlo
Nevýhody
váha
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural
Eff S.
20/05/2020
Česká republika
Skleněná láhev = nejlepší volba
Při výběru láhvičky jsem měla jediný požadavek - sklo. Tato láhev nabízí mnohem více. Velice dobře se vymývá, je antikoliková, skvěle sedí v ruce. Miminko se umí dobře přisát. Je dobře dostupná
Nevýhody
Je malinko těžší
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.