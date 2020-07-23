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  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventSklenená detská fľaša Natural

SCF053/17

4.6
| (102) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Naša fľaša Natural s výnimočne mäkkým cumlíkom ešte viac pripomína prsník. Široký cumlík na fľašu v tvare prsníka s pružným špirálovým dizajnom a lupienkami na zvýšenie pohodlia umožňujú prirodzené prisatie a uľahčujú kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše.
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Prirodzené prisatie

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

  • 1 fľaša

  • 8 oz/240 ml

  • Cumlík na fľašu s pomalým prietokom

  • 1m+

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.6

z 5

102

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

23/07/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělé lahve Philips Avent

Sada láhví mi udělala velkou radost tím, že obsahuje 2 velké a 2 menší lahve a následně především tím, jak jsou tvarované a velikostně řešené. Lahve se dobře drží a díky širokému zakončení lahve se tekutina v lahvi dobře přelévá. Samotný dudlík lahve je velmi příjemný a mému synovi naprosto vyhovoval. Výhodou do budoucna je, že lahve a dudlíky jsou kombinovatelné s dalšími lahvemi od značky Philips Avent.

Výhody

2 velké a 2 menší lahve, Velikost lahví, Tvar, Dudlík, kompatibilní s ostatními lahveni Philips Avent

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Vyhovující

Lahev vyhovující. Po zkušenostech s prvorozeným jsem měla celkem obavy, ale ty se nepotvrdily. Lahev padne dobře do ruky mé i dítěte, jen je trochu těžší. Dobře se vymývá díky širokému hrdlu a savička vyhovuje i miminku. Žádné bolesti bříška díky přebytku vzduchu. Spokojenost.

Výhody

design, široké hrdlo

Nevýhody

váha

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skleněná láhev = nejlepší volba

Při výběru láhvičky jsem měla jediný požadavek - sklo. Tato láhev nabízí mnohem více. Velice dobře se vymývá, je antikoliková, skvěle sedí v ruce. Miminko se umí dobře přisát. Je dobře dostupná

Nevýhody

Je malinko těžší

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

  2. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.