VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku
  • Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku
  • Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku
  • Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku
  • Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku
  • Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlíky Freeflow

SCF133/01

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku
Ortodontické, skladacie a symetrické cumlíky na fľaše Avent rešpektujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa. Všetky cumlíky Avent sú vyrobené zo silikónu a sú bez chuti a zápachu. Sfarbenie sa môže časom meniť.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Šesť otvorov v krytke pre vyšší komfort dieťaťa

Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku

  • 6-18 m

Bezpečnostné krúžkové uško

Bezpečnostné krúžkové uško

Na ľahké vybratie cumlíka Philips Avent v ľubovoľnom okamihu

Ortodontický, symetrický stlačiteľný cumlík

Ortodontický, symetrický stlačiteľný cumlík

Ploché, symetrické cumlíky Philips Avent v tvare kvapky zohľadňujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa, aj keď sa cumlík ocitne v ústach obrátený naopak.

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním

Silikónový cumlík Philips Avent je bez chuti a zápachu, takže ho vaše dieťa prirodzenejšie prijme. Silikón je hladký, priehľadný, ľahko sa čistí a nelepí sa. Cumlík je pevný, odolný a ani po dlhšom čase nestratí svoj tvar ani farbu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

20/10/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF133/01 Smoczki Freeflow

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF133/01 Smoczki Freeflow

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 