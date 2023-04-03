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  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
  • Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*

Philips AventKryty na bradavky

SCF153/01

4.2
| (16) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*
Kryty na bradavky sú navrhnuté tak, aby vám pomohli s dojčením v prípade, že sa potýkate s problémami s bradavkami alebo úchopom. Ultra tenký kryt v tvare motýľa umožňuje kontakt s prsiami a napomáha pripútaniu pri dojčení.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

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Ľahké pre dieťa a citlivé k vašej pokožke*

Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*

  • V tvare umožňujúcom kontakt pokožky

  • Chráni zapálené bradavky

  • Malá veľkosť (15 mm)

  • 2 ks

V tvare umožňujúcom kontakt pokožky s dieťaťom

V tvare umožňujúcom kontakt pokožky s dieťaťom

Mimoriadne tenký motýlikový tvar našich krytov na bradavky je navrhnutý tak, aby umožňoval dieťaťu kontakt s pokožkou. Vďaka tomuto tvaru je v kontakte s prsníkom nielen nos, ale aj brada, takže bábätko cíti vôňu matky a dotýka sa jej pokožky. Stačí umiestniť kryt nad stred bradavky, aby sa bábätko mohlo správne prisať na celý prsný dvorec. Vychutnajte si spojenie so svojím dieťatkom a zároveň chráňte svoje bradavky.

Navrhnuté tak, aby pomáhali pri problémoch s prisatím

Navrhnuté tak, aby pomáhali pri problémoch s prisatím

Naše kryty na bradavky sme navrhli tak, aby pomohli bábätkám s ranými problémami s prisatím a aby ste mohli dojčiť dlhšie*. V prípade matiek s plochými a vpadnutými bradavkami a bábätiek so slabou technikou alebo ústnymi anomáliami môže kryt na bradavky zabezpečiť tvar bradavky vhodný na prisatie a udržať vyčnievajúcu polohu počas prestávok pri dojčení.

Vyrobené pre citlivé, zapálené alebo boľavé bradavky

Vyrobené pre citlivé, zapálené alebo boľavé bradavky

Kryty na bradavky sú navrhnuté tak, aby umožňovali pohodlie a šetrnejšie dojčenie pre zapálené, popraskané alebo boľavé bradavky. Môžu pomôcť obmedziť odieranie a naťahovanie bradaviek počas dojčenia, aby ste mohli kŕmiť svoje bábätko materským mliekom v pohodlí.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

16

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2

03/04/2023

Česká republika

Česká republika

Je tenký a přes dírky se dobře saje

Se vším od Avent jsem zatím maximálně spokojena (odsávačka, kloboučky na bradavky, sterilizátor, ohřev láhví)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF153/01 Chránič bradavek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF153/01 Chránič bradavek

01/11/2022

Česká republika

Česká republika

Chránič bradavek

Tenký materiál, miminko okamžitě chytne, bradavky nebolí, doporučuji

Výhody

Tenký materiál

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF153/03 Chránič bradavek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF153/03 Chránič bradavek

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Sbohem bolesti bradavek

Díky tomuto produktu jsem se naprosto zbavila bolesti bradavek. Prsa drželi hezký tvar a chránič držel hezký tvar i bradavek. Moc doporučuji. Již si nedokáži představit kojení bez těchto chráničů.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF153/03 Chránič bradavek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF153/03 Chránič bradavek

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. v prípade plochých alebo vpadnutých, zapálených, citlivých, popraskaných a boľavých bradaviek a niektorých bábätiek s problémami s prisatím

  2. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

  3. Táto časť obsahuje názory spotrebiteľov na produkty. Philips sa dištancuje od obsahu, ktorý do tejto časti zadali spotrebitelia, a v dôsledku toho akákoľvek technická informácia a rada týkajúca sa používania výrobku, ktorá je v ňom zahrnutá, nie je mienená ako oficiálna informácia od spoločnosti Philips.