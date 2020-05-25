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  • Dokonalá ochrana vášho materského mlieka
  • Dokonalá ochrana vášho materského mlieka
  • Dokonalá ochrana vášho materského mlieka
  • Dokonalá ochrana vášho materského mlieka
  • Dokonalá ochrana vášho materského mlieka
  • Dokonalá ochrana vášho materského mlieka

Philips AventVrecká na uskladnenie materského mlieka

SCF603/25

4.7
| (15) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dokonalá ochrana vášho materského mlieka
Vrecká na uskladnenie materského mlieka Philips Avent umožňujú bezpečné a spoľahlivé uskladnenie vášho vzácneho materského mlieka. Môžete ich skladovať v chladničke alebo mrazničke a sú vopred sterilizované na okamžité použitie.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

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SCD417/20

Vrecká na uskladnenie materského mlieka veľkosti 6 uncí/180 ml

Dokonalá ochrana vášho materského mlieka

  • Skladovanie

  • Vopred sterilizované

  • 25 vreciek

Pevný a tesný dvojitý uzáver

Pevný a tesný dvojitý uzáver

Pevný a tesný dvojitý uzáver na bezpečné uloženie vášho materského mlieka

Vopred sterilizované vrecko s uzáverom chráneným pred nesprávnym použitím

Vopred sterilizované vrecko s uzáverom chráneným pred nesprávnym použitím

Aby sa zaistila úplná hygiena, v prípade manipulácie s vreckom pred prvým použitím to ľahko rozpoznáte na stave uzáveru

Vrecko vhodné do mrazničky so spevnenými švami a dvomi vrstvami

Vrecko vhodné do mrazničky so spevnenými švami a dvomi vrstvami

Spevnené bočné švy a dvojvrstvový materiál poskytnú lepší pocit istoty, že je vaše drahocenné materské mlieko bezpečne uskladnené v chladničke alebo mrazničke

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

15

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

25/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skladnost

Pytlíčky jsou skladné, dobře se s nimi pracuje, jsou se štitky, které se popíší,aby se nezapomínalo, ze kdy jsou. Dají se využít jak na příkrmy, tak na odsáté mléko.

Výhody

Skladnost, pytlik se přizpůsobí lépe než miska a tím se toho do mrazáku vejde více.

Nevýhody

Když je hodně mléka, není místo v mrazáku uz na jiné potraviny :-D

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka

20/12/2019

Česká republika

Česká republika

Avent Sáčky pro uchování mateřského mléka

Vzhledem k tomu, že plně kojím, a mléka mám dost, musím jej několikrát denně odsávat. A je samozřejmě škoda mléko po odsátí nevyužít. Proto jsem hledala vhodnou alternativu pro jeho uchování, a narazila jsem na sáčky od Aventu. Velmi kladně hodnotím jejich hygienické zpracování - předsterilizovaný sáček, který je připraven k okamžitému použití. Po odtrhnutí horního pásku mléko lehce naliji do sáčku a pomocí uzavírání dvojím zipem jej bezpečně uzavřu. Rovněž kladně hodnotím možnost přehledně na sáček zaznamenat údaje kdy bylo mléko odčerpáno a kolik ml. Sáček je skladný oproti např. plastovým kelímkům, takže nezabere moc místa v lednici či mrazáku. Když chci mléko ze sáčku použít, stačí dvojité zipy otevřít, opět je vše maximálně pohodlné a hygienické.

Výhody

snadné použití, hygienické zpracování, skladnost

Nevýhody

plastový obal

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka

19/12/2019

Česká republika

Česká republika

Rychlé a skladné uchování mléka pro miminko

Sáčky Avent jsou neodmyslitelným pomocníkem pro maminky, které potřebují rychle, bezpečně a skladně uchovat mateřské mléko pro své miminko. Sáčky mají dvojitý zip a jsou vyrobeny z pevného materiálu, takže nemusíte mít obavu, že se Vám obsah při položení do mrazáku vylije nebo obal poškodí. Svým tvarem zbytečně nezabírají moc místa a je možné sáčky na sebe vrstvit pro maximální využití prostoru. Oceňuji štítek v horní části sáčku pro zapsání důležitých informací jako je celkové množství mléka nebo datum odsátí. Sáčky jsou pro první použití uzavřené a stačí z horní části odtrhnout svár.

Výhody

Skladnost, dvojí zip, pevnost materiálu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka

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