Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Skladovanie
Vopred sterilizované
25 vreciek
Pevný a tesný dvojitý uzáver na bezpečné uloženie vášho materského mlieka
Aby sa zaistila úplná hygiena, v prípade manipulácie s vreckom pred prvým použitím to ľahko rozpoznáte na stave uzáveru
Spevnené bočné švy a dvojvrstvový materiál poskytnú lepší pocit istoty, že je vaše drahocenné materské mlieko bezpečne uskladnené v chladničke alebo mrazničke
4.7
z 5
15
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Koroptev
25/05/2020
Česká republika
Skladnost
Pytlíčky jsou skladné, dobře se s nimi pracuje, jsou se štitky, které se popíší,aby se nezapomínalo, ze kdy jsou. Dají se využít jak na příkrmy, tak na odsáté mléko.
Výhody
Skladnost, pytlik se přizpůsobí lépe než miska a tím se toho do mrazáku vejde více.
Nevýhody
Když je hodně mléka, není místo v mrazáku uz na jiné potraviny :-D
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka
Petra F.
20/12/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Avent Sáčky pro uchování mateřského mléka
Vzhledem k tomu, že plně kojím, a mléka mám dost, musím jej několikrát denně odsávat. A je samozřejmě škoda mléko po odsátí nevyužít. Proto jsem hledala vhodnou alternativu pro jeho uchování, a narazila jsem na sáčky od Aventu. Velmi kladně hodnotím jejich hygienické zpracování - předsterilizovaný sáček, který je připraven k okamžitému použití. Po odtrhnutí horního pásku mléko lehce naliji do sáčku a pomocí uzavírání dvojím zipem jej bezpečně uzavřu. Rovněž kladně hodnotím možnost přehledně na sáček zaznamenat údaje kdy bylo mléko odčerpáno a kolik ml. Sáček je skladný oproti např. plastovým kelímkům, takže nezabere moc místa v lednici či mrazáku. Když chci mléko ze sáčku použít, stačí dvojité zipy otevřít, opět je vše maximálně pohodlné a hygienické.
Výhody
snadné použití, hygienické zpracování, skladnost
Nevýhody
plastový obal
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka
Liijja
19/12/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Rychlé a skladné uchování mléka pro miminko
Sáčky Avent jsou neodmyslitelným pomocníkem pro maminky, které potřebují rychle, bezpečně a skladně uchovat mateřské mléko pro své miminko. Sáčky mají dvojitý zip a jsou vyrobeny z pevného materiálu, takže nemusíte mít obavu, že se Vám obsah při položení do mrazáku vylije nebo obal poškodí. Svým tvarem zbytečně nezabírají moc místa a je možné sáčky na sebe vrstvit pro maximální využití prostoru. Oceňuji štítek v horní části sáčku pro zapsání důležitých informací jako je celkové množství mléka nebo datum odsátí. Sáčky jsou pro první použití uzavřené a stačí z horní části odtrhnout svár.
Výhody
Skladnost, dvojí zip, pevnost materiálu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka