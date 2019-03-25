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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
2 ks
Mušle na zachytávanie materského mlieka Philips Avent (bez otvorov) – zachytávajú nadbytočné materské mlieko pri dojčení alebo používaní odsávačky mlieka.
Ventilačné mušle - chránia zapálené alebo popraskané bradavky a napomáhajú ich rýchlejšiemu hojeniu. Ich jemný prítlak pomáha uvoľňovať preplnenie. Otvory umožňujú cirkuláciu vzduchu.
4.8
z 5
81
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Zuz1
25/03/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Velmi pohodlné chrániče se sběrem mléka.
Velmi pohodlné chrániče bradavek se sbíráním mléka. Vhodné zejména pro začátek kojení, kdy ještě není ustálená laktace.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF157/02 Komfortní sada mušlí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF157/02 Komfortní sada mušlí
roooo4
09/03/2019
Česká republika
Súčasť akcie
S produktem jsem velmi spokojena
Pomer cena/kvalita je super, chranice mi hodně pomohly v běžném životě
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF157/02 Komfortní sada mušlí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF157/02 Komfortní sada mušlí
Janík17
04/03/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Z tohoto produktu jsem nadšená
Sada pro ochranu prsů mě velice mile překvapila svým tvarem a funkčností .Mohu srovnat se stejným výrobkem od jiného prodejce a za mě určitě lepší sada od Avent Philips . Tvarem úžasně sedí na prsou a nepadají z podprsenky .V sadě jsou dva druhy chráničů jeden s větráním který se využije v době kdy jsou bradavky na prsou popraskané a rozmokvané z kojení a druhá sada výborně slouží jako sběrače přebytečného mléka co vytéká z prsou mezi kojením .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF157/02 Komfortní sada mušlí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF157/02 Komfortní sada mušlí
Táto časť obsahuje názory spotrebiteľov na produkty. Philips sa dištancuje od obsahu, ktorý do tejto časti zadali spotrebitelia, a v dôsledku toho akákoľvek technická informácia a rada týkajúca sa používania výrobku, ktorá je v ňom zahrnutá, nie je mienená ako oficiálna informácia od spoločnosti Philips.