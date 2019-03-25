VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Pohodlie a ochrana
  • Pohodlie a ochrana
  • Pohodlie a ochrana
  • Pohodlie a ochrana
  • Pohodlie a ochrana
  • Pohodlie a ochrana
  • Pohodlie a ochrana
  • Pohodlie a ochrana

Nové

Philips AventKomfortná sada mušlí

SCF157/02

4.8
| (81) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Pohodlie a ochrana
Mimoriadne mäkké mušle Philips Avent SCF157/02 sa nosia zvnútra podprsenky, aby chránili bradavky pred odieraním a zachytávali vytečené materské mlieko.
Zobraziť všetky výhody
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Kompatibilné produkty
Vrecká na uskladnenie materského mlieka

Vrecká na uskladnenie materského mlieka

SCF603/25

Extra pohodlné prsné mušle

Pohodlie a ochrana

  • 2 ks

Zachytávajú nadbytočné materské mlieko

Mušle na zachytávanie materského mlieka Philips Avent (bez otvorov) – zachytávajú nadbytočné materské mlieko pri dojčení alebo používaní odsávačky mlieka.

Pomáhajú uvoľňovať preplnenie

Chráni zapálené bradavky

Ventilačné mušle - chránia zapálené alebo popraskané bradavky a napomáhajú ich rýchlejšiemu hojeniu. Ich jemný prítlak pomáha uvoľňovať preplnenie. Otvory umožňujú cirkuláciu vzduchu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

81

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

2
1

25/03/2019

Česká republika

Česká republika

Velmi pohodlné chrániče se sběrem mléka.

Velmi pohodlné chrániče bradavek se sbíráním mléka. Vhodné zejména pro začátek kojení, kdy ještě není ustálená laktace.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF157/02 Komfortní sada mušlí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF157/02 Komfortní sada mušlí

09/03/2019

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem velmi spokojena

Pomer cena/kvalita je super, chranice mi hodně pomohly v běžném životě

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF157/02 Komfortní sada mušlí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF157/02 Komfortní sada mušlí

04/03/2019

Česká republika

Česká republika

Z tohoto produktu jsem nadšená

Sada pro ochranu prsů mě velice mile překvapila svým tvarem a funkčností .Mohu srovnat se stejným výrobkem od jiného prodejce a za mě určitě lepší sada od Avent Philips . Tvarem úžasně sedí na prsou a nepadají z podprsenky .V sadě jsou dva druhy chráničů jeden s větráním který se využije v době kdy jsou bradavky na prsou popraskané a rozmokvané z kojení a druhá sada výborně slouží jako sběrače přebytečného mléka co vytéká z prsou mezi kojením .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF157/02 Komfortní sada mušlí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF157/02 Komfortní sada mušlí

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Táto časť obsahuje názory spotrebiteľov na produkty. Philips sa dištancuje od obsahu, ktorý do tejto časti zadali spotrebitelia, a v dôsledku toho akákoľvek technická informácia a rada týkajúca sa používania výrobku, ktorá je v ňom zahrnutá, nie je mienená ako oficiálna informácia od spoločnosti Philips.