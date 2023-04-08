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  • Bezpečne uložte materské mlieko
  • Bezpečne uložte materské mlieko
  • Bezpečne uložte materské mlieko
  • Bezpečne uložte materské mlieko
  • Bezpečne uložte materské mlieko
  • Bezpečne uložte materské mlieko
  • Bezpečne uložte materské mlieko
  • Bezpečne uložte materské mlieko

Philips AventPoháriky na uskladnenie materského mlieka

SCF618/10

4.8
| (139) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Bezpečne uložte materské mlieko
Odsávajte, skladujte a kŕmte materským mliekom efektívne pomocou nového skladovacieho pohára. Sterilizujte ho a znovu použite spolu s odsávačkami alebo cumlíkmi Philips Avent. Jeden systém, mnoho možností!
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Kompatibilné produkty
Elektrická odsávačka mlieka

Elektrická odsávačka mlieka

SCF395/31

Jednodielna elektrická dobíjateľná odsávačka

Jednodielna elektrická dobíjateľná odsávačka

SCF396/31

Elektrická odsávačka mlieka

Elektrická odsávačka mlieka

SCF397/31

Manuálna odsávačka mlieka

Manuálna odsávačka mlieka

SCF430/16

Manuálna odsávačka mlieka

Manuálna odsávačka mlieka

SCF430/13

Manuálna odsávačka mlieka

Manuálna odsávačka mlieka

SCF430/10

Vrecká na uskladnenie materského mlieka

Vrecká na uskladnenie materského mlieka

SCF603/25

S nepriepustným vekom

Bezpečne uložte materské mlieko

  • Súčasťou balenia sú praktické poháriky

  • 180 ml

  • 10 ks

Pre bezpečné ukladanie a prepravu

Pre bezpečné ukladanie a prepravu

Poháre na skladovanie mlieka Philips Avent majú veko, ktoré zaručuje bezpečné uchovanie a prenos.

Na pohodlné sledovanie dátumov a obsahov

Na pohodlné sledovanie dátumov a obsahov

Na pohodlné sledovanie dátumov a obsahov.

Na pohodlné sledovanie dátumov a obsahov

Pre jednoduché skladovanie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

139

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

2

08/04/2023

Česká republika

Česká republika

Kupuji znova

Před 16 lety jsem zakoupila tyto dózy k účelu skladování mléka a později je využívala na skladování pomazánek, drobného ovoce, jogurtu, k zamrazování rybízu, domácího protlaku a když jedete kempovat odsypete si cukr, kávu... Používala jsem je téměř denně, víčko těsní i po letech na 100% Občas jsme nějakou někde zapomněli, nebo se nám nevrátila a dvě praskly, což se po těch letech dá očekávat. Jsem s nimi naprosto spokojená a mohu jen doporučit. Po letech tedy opět mířím do e-shopu pro kvalitní výrobek... ikdyž už nekojím :-p

Výhody

Mimořádně kvalitní

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka

04/04/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Praktické

Používala jsem i na první děti, spokojenost. Doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka

06/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skělé dózičky

Super na mateřské mléko i příkrmy Dobrý tvar Jdou do mrazáku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF639/05 Úložný pohárek na potraviny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF639/05 Úložný pohárek na potraviny

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