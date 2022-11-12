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  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
  • Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek

Philips AventManuálna odsávačka mlieka

SCF430/10

4.7
| (27) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek
Prenosná manuálna odsávačka mlieka Philips Avent s technológiou prirodzeného pohybu, ktorá je inšpirovaná saním dieťaťa a umožňuje rýchle vyprázdnenie. Vhodná pre všetky bradavky a ľahko nastaviteľný rytmus a podtlak. Nájsť správny cumlík je dôležité. Viac informácií nájdete nižšie.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Technológia prirodzeného pohybu pre rýchly tok mlieka

Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek

  • Odsajte a nakŕmte s ľahkosťou

  • Štandardná sada

Rýchla pomoc s uvoľnením mlieka

Rýchla pomoc s uvoľnením mlieka

Inovatívny silikónový lem, inšpirovaný špecifickým spôsobom detského sania, stimuluje bradavku a pomáha tak rýchlo spustiť tok mlieka. Pre pohodlné a efektívne odsávanie.

Jemná a prispôsobivá silikónová vložka univerzálnej veľkosti

Jemná a prispôsobivá silikónová vložka univerzálnej veľkosti

Jedna veľkosť vhodná pre všetky. Pretože každá z nás má iný tvar a veľkosť, silikónová vložka sa zľahka natiahne a prispôsobí sa vašemu telu. Je vhodná pre 99,98 % veľkostí bradaviek (až do 30 mm).

Nájsť správny cumlík je dôležité

Nájsť správny cumlík je dôležité

Ak váš novorodenec počas kŕmenia neprijíma dostatok mlieka alebo má komplikácie pri jeho získavaní, prejdite na cumlík s vyšším prietokom. Ak sa vyskytnú pretrvávajúce problémy s kŕmením, poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

27

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

12/11/2022

Česká republika

Česká republika

Kvalitní manuál

Odsávačka od Aventu je malá, skladná, elegantní. Hlavně dobře sedí na prsa a odsávání není nepříjemné. Dobre se cisti. Je ticha. Dostupné vychytávky a příslušenství velmi oceňuji. Doporučuji pro maminky, které potřebují podpořit laktaci v začátcích, pro maminky na cestách nebo občasné odstříkání. Poměr cena výkon super. Na každodenní pravidelné použití bych nejspíš volila elektrickou.... Porizovala bych ve startovací sadě i s lahvickama.

Výhody

Velikost, lehkost, sedí, cena/výkon, manuál, tichost.

Nevýhody

Možná manuál, ale to záleží jak hojně využíváte

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka

10/11/2022

Česká republika

Česká republika

Manuální odsávačka mléka

Pro maminky, které nechtějí ztrácet čas je to ideální pomocník. Lehký, malý, nenápadný a přitom tak výkonný. Můžu si ho vzít s sebou kamkoliv potřebuji. Díky silikonové vložce je prso jako v bavlnce a odsávání mléka nebolí a bradavky nejsou tak citlivé. Velké plus jsou dózy na uchování mléka, protože mléko nemusím nijak přelévat nebo shánět sáčky na mléko.

Výhody

Lehká, malá, přizpůsobivá k prsu, jednoduché použití, krásné balení v taštičcce, dózy na mléko

Nevýhody

Nevím o žádných

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka

09/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý produkt za přijatelnou cenu

Byla jsem příjemně překvapena jak je odsávačka bezbolestná což ocení každá maminka po porodu, kdy jsou prsa ještě bolavá. Za přijatelnou cenu je součástí odsávačky spoustu příslušenství na uskladnění mléka a také lahvicky s perfektní savickou, která věrně imituje prso. Oceňuji také jak jde snadno rozložit aby jste ji mohli pohodlně umýt a sterilizovat.

Výhody

Tichá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka

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  1. Podľa: 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26. apríl 2019, (109 účastníčok, Izrael); 2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, máj 1993, (20 účastníčok (bielej rasy), USA); 3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging (Anatómia ľudského prsníka produkujúceho mlieko nanovo vymedzená na základe ultrazvukového zobrazovania), 2005, (28 účastníčok, Austrália).

  3. Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.