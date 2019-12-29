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Všetky rady

  • Ideálne na skladovanie jedla doma i vonku
  • Ideálne na skladovanie jedla doma i vonku
  • Ideálne na skladovanie jedla doma i vonku
  • Ideálne na skladovanie jedla doma i vonku
  • Ideálne na skladovanie jedla doma i vonku
  • Ideálne na skladovanie jedla doma i vonku

Philips AventNádoba na skladovanie jedla

SCF721/20

4.8
| (17) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Ideálne na skladovanie jedla doma i vonku
Nádoby na skladovanie jedla Philips Avent sú všestranné, ľahko sa používajú a rastú s vaším dieťaťom. Tieto nádoby sú ideálne na uchovanie jedla doma i vonku.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Kompatibilné produkty
Elektrická odsávačka mlieka

Elektrická odsávačka mlieka

SCF395/31

Jednodielna elektrická dobíjateľná odsávačka

Jednodielna elektrická dobíjateľná odsávačka

SCF396/31

Elektrická odsávačka mlieka

Elektrická odsávačka mlieka

SCF397/31

Manuálna odsávačka mlieka

Manuálna odsávačka mlieka

SCF430/16

Manuálna odsávačka mlieka

Manuálna odsávačka mlieka

SCF430/13

Manuálna odsávačka mlieka

Manuálna odsávačka mlieka

SCF430/10

S nepriepustným vekom

Ideálne na skladovanie jedla doma i vonku

  • Nastaviť

Pre bezpečné ukladanie a prepravu

Pre bezpečné ukladanie a prepravu

Poháre na skladovanie mlieka Philips Avent majú veko, ktoré zaručuje bezpečné uchovanie a prenos.

Na pohodlné sledovanie dátumov a obsahov

Na pohodlné sledovanie dátumov a obsahov

Na pohodlné sledovanie dátumov a obsahov.

Poriadok v chladničke i mrazničke

Poriadok v chladničke i mrazničke

Pre poriadok v chladničke a mrazničke.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

17

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

4
3
2

29/12/2019

Česká republika

Česká republika

Supr! Doporučuji!

Používam sadu úložných pohárků na potraviny již nějakou dobu a nemůžu si je vynachválit. Jsou spratné, jednotlivé pohárky se do seba dají hezky naskládat, tudíž když je zrovna nevyužívate nezabírají žádne místo. Dále se mi líbí snadná údržba - vzhledem k širokému hrdlu se lehce myjí ručně, zvládnou ale i mytí v myčce. Jsou kompatibilní s dalšími výrobky Philips Avent (nasazovala jsem přímo na odsávačku mléka, navíc je na nich ryska s objemem). Víčko těsní skvěle, obsah se nevylije v mrazáku ani v kabelce. Dále se mi líbí že při v 1 nxádobce jídlo uskladním v mrazáku, vložím do mikrovlnky a rovnou z něj i krmím...žádne zbytočné přendávání jídla tam a zpět.. Popisky fixou drží. Za mně zatím bez vad.

Výhody

snadná údržba, kompatibilita s ostatními výrobky Phillips avent (odsávačka mléka), snadné ručné mytí, možnost mytí v myčce, dobře těsnící víčko, ryska objemu

Nevýhody

zatím nic

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Vyrobek je skvělý

Výrobek se mi moc libi. Je prakticky a velice dobre se pouziva. Využívám ho denne na pripravu pokrmu pro syna. Hezky se z nej ji. Je dobre udrzovatelny. Dobre skladovatelny. Super ze jde popsat do mrazaku. A myt v myčce. Pouzivam jej denne a syn je taky spokojeny.

Výhody

Praktičnost

Nevýhody

O zadne nevim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

19/12/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Praktické úložné pohárky

Tyto praktické úložné pohárky jsou nepostradatelné hlavně pro všechny maminky. Hodí se na příkrmy, na polévky na ovoce i na cokoliv jiného. Jsou super, že můžou být jak v lednici, tak v mrazáku. Oceňuji otáčivý uzávěr, který je bezpečnější pro děti a neotevřou jej tak snadno. Oceňuji také, že skvěle těsní a nikdy nevyteče obsah do tašky či kabelky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

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