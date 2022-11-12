Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Ľahko odsajte, uskladnite a nakŕmte
Základná sada
Inovatívny silikónový lem, inšpirovaný špecifickým spôsobom detského sania, stimuluje bradavku a pomáha tak rýchlo spustiť tok mlieka. Pre pohodlné a efektívne odsávanie.
Jedna veľkosť vhodná pre všetky. Pretože každá z nás má iný tvar a veľkosť, silikónová vložka sa zľahka natiahne a prispôsobí sa vašemu telu. Je vhodná pre 99,98 % veľkostí bradaviek (až do 30 mm).
Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
4.9
z 5
328
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Lehninama
12/11/2022
Česká republika
Kvalitní manuál
Odsávačka od Aventu je malá, skladná, elegantní. Hlavně dobře sedí na prsa a odsávání není nepříjemné. Dobre se cisti. Je ticha. Dostupné vychytávky a příslušenství velmi oceňuji. Doporučuji pro maminky, které potřebují podpořit laktaci v začátcích, pro maminky na cestách nebo občasné odstříkání. Poměr cena výkon super. Na každodenní pravidelné použití bych nejspíš volila elektrickou.... Porizovala bych ve startovací sadě i s lahvickama.
Výhody
Velikost, lehkost, sedí, cena/výkon, manuál, tichost.
Nevýhody
Možná manuál, ale to záleží jak hojně využíváte
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka
Fantička 27
10/11/2022
Česká republika
Manuální odsávačka mléka
Pro maminky, které nechtějí ztrácet čas je to ideální pomocník. Lehký, malý, nenápadný a přitom tak výkonný. Můžu si ho vzít s sebou kamkoliv potřebuji. Díky silikonové vložce je prso jako v bavlnce a odsávání mléka nebolí a bradavky nejsou tak citlivé. Velké plus jsou dózy na uchování mléka, protože mléko nemusím nijak přelévat nebo shánět sáčky na mléko.
Výhody
Lehká, malá, přizpůsobivá k prsu, jednoduché použití, krásné balení v taštičcce, dózy na mléko
Nevýhody
Nevím o žádných
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka
Karolina L
09/11/2022
Česká republika
Skvělý produkt za přijatelnou cenu
Byla jsem příjemně překvapena jak je odsávačka bezbolestná což ocení každá maminka po porodu, kdy jsou prsa ještě bolavá. Za přijatelnou cenu je součástí odsávačky spoustu příslušenství na uskladnění mléka a také lahvicky s perfektní savickou, která věrně imituje prso. Oceňuji také jak jde snadno rozložit aby jste ji mohli pohodlně umýt a sterilizovat.
Výhody
Tichá
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Táto recenzia bola vytvorená pre SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka
Podľa: 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26. apríl 2019, (109 účastníčok, Izrael); 2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, máj 1993, (20 účastníčok (bielej rasy), USA); 3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging (Anatómia ľudského prsníka produkujúceho mlieko nanovo vymedzená na základe ultrazvukového zobrazovania), 2005, (28 účastníčok, Austrália).
Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.