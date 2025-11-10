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Odsávačky mlieka a starostlivosť
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Philips Avent Manuálna odsávačka mlieka
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SCF430/10
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Používateľská príručka
Všetko (5)
Môžem používať odsávačku mlieka Philips Avent s akýmikoľvek výrobkami Avent?
Ako môžem zabrániť úniku mlieka po odsávaní?
Ako sa zostavuje manuálna odsávačka mlieka Philips Avent?
Ako sa používa manuálna odsávačka mlieka Philips Avent?
Ako mám skladovať odsaté materské mlieko?
AventKryt lievika odsávačky mlieka
AventMasážny vankúš odsávačky mlieka
AventTelo odsávačky mlieka
AventMembrána elektrickej odsávačky mlieka
AventTesniaci disk fľaše na kŕmenie
AventRukoväť odsávačky mlieka
AventStopka pre membránu
Philips AventRukoväť odsávačky mlieka
AventVentil odsávačky mlieka
AventKryt fľaše na kŕmenie
Absorpčné vložky do podprsenky
Poháriky na uskladnenie materského mlieka
Nádoba na skladovanie jedla
Odsávanie manuálnou odsávačkou mlieka je príliš slabé alebo príliš silné
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