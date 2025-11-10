VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Philips Avent Manuálna odsávačka mlieka

Podpora

Philips AventManuálna odsávačka mlieka

SCF430/10

Philips Avent Manuálna odsávačka mlieka

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Eco passport - English (US)

  • PDF súbor, 166 kB
  • 8 January 2021

Používateľská príručka

  • PDF súbor, 3.9 MB
  • 3 May 2024

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

Riešenie problémov

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Nájdite servisné stredisko

Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely

Záruka Philips

Prečítajte si naše záručné podmienky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme