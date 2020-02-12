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  • Pohodlie a spoľahnutie
  • Pohodlie a spoľahnutie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventAbsorpčné vložky do podprsenky

SCF155

4.1
| (34) Recenzie
Pohodlie a spoľahnutie
Absorpčné vložky do podprsenky Philips Avent SCF155/06 s možnosťou prania majú podšívku z česanej bavlny, ktorá je mäkká, jemná a obsahuje absorpčnú vrstvu, ktorá odvádza vlhkosť z pokožky za nepriepustný plášť.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Extra mäkké a absorbujúce vložky do podprsenky

Pohodlie a spoľahnutie

  • Umývateľné

Extra mäkké a absorbujúce

Absorbujúca výstelka vyťahuje vlhkosť z pokožky a zachytáva ju za nepriepustný plášť.

Zabránenie zošmyknutiu vďaka lepiacim páskam

Zabránenie zošmyknutiu vďaka lepiacim páskam, ktoré vložku držia na mieste.

Vyvinuté v spolupráci s odborníkom na dojčenie

Vyvinuté v spolupráci s pôrodnými asistentkami a poradkyňami pre dojčenie, ktoré podporovali mamy pri dojčení po dobu 20 rokov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.1

z 5

34

Recenzie

12/02/2020

Česká republika

Česká republika

Pohodlné

Pro první dny po porodu jsem používala jednorázové, měla jsem větší únik mléka a tyto vložky neměli dostatečnou kapacitu a prosakovaly. Jak se laktace srovnala, přešla jsem na tyto a byly skvělé. Díky krajce necestovaly a mohla jsem je mít celý den. V létě se s nimi nepotíte a nezapařujete. Mám je připravené pro dalšího potomka.

Výhody

Cena, vždy jsem prala s dětským oblečením, nesráží se

Nevýhody

Pro drobnější maminky jsou docela velké

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF155 Absorpční vložky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF155 Absorpční vložky

04/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná savost i design

Absorpční vložky mě velice překvapili. Už, když jsem otevřela krabičku tak mě potěšil sáček na praní do pračky. I když jsou v balení pouze 3 páry není to problém a vy tak můžete druhý den znovu používat. Vložky jsou velmi pěkné díky své krajce a hebké z druhé strany takže se příjemně nosí. Oproti jednorázovým jsou svou hebkostí nepřekonatelné. Savost mě také mile překvapila. Krásně sají a vydrží opravdu celý den.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF155 Absorpční vložky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF155 Absorpční vložky

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná ekologičtější náhrada jednorázových vložek

Vložky jsou hebké a příjemné na nošení. Nerozeznala jsem rozdíl od jednorázových. Díky krajce nekloužou v bavlněném prádle. Vnější šev je sice znatelnější, než u jednorázových vložek, ale přesto pod běžným prádlem neruší. Neprotečou.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF155 Absorpční vložky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF155 Absorpční vložky

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