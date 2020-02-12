Tento produkt už nie je dostupný
SCF155
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Umývateľné
Absorbujúca výstelka vyťahuje vlhkosť z pokožky a zachytáva ju za nepriepustný plášť.
Zabránenie zošmyknutiu vďaka lepiacim páskam, ktoré vložku držia na mieste.
Vyvinuté v spolupráci s pôrodnými asistentkami a poradkyňami pre dojčenie, ktoré podporovali mamy pri dojčení po dobu 20 rokov.
4.1
z 5
34
Recenzie
Jíťa030
12/02/2020
Česká republika
Pohodlné
Pro první dny po porodu jsem používala jednorázové, měla jsem větší únik mléka a tyto vložky neměli dostatečnou kapacitu a prosakovaly. Jak se laktace srovnala, přešla jsem na tyto a byly skvělé. Díky krajce necestovaly a mohla jsem je mít celý den. V létě se s nimi nepotíte a nezapařujete. Mám je připravené pro dalšího potomka.
Výhody
Cena, vždy jsem prala s dětským oblečením, nesráží se
Nevýhody
Pro drobnější maminky jsou docela velké
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF155 Absorpční vložky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF155 Absorpční vložky
Lenik92
04/03/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Výborná savost i design
Absorpční vložky mě velice překvapili. Už, když jsem otevřela krabičku tak mě potěšil sáček na praní do pračky. I když jsou v balení pouze 3 páry není to problém a vy tak můžete druhý den znovu používat. Vložky jsou velmi pěkné díky své krajce a hebké z druhé strany takže se příjemně nosí. Oproti jednorázovým jsou svou hebkostí nepřekonatelné. Savost mě také mile překvapila. Krásně sají a vydrží opravdu celý den.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF155 Absorpční vložky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF155 Absorpční vložky
BaraPod
28/02/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Výborná ekologičtější náhrada jednorázových vložek
Vložky jsou hebké a příjemné na nošení. Nerozeznala jsem rozdíl od jednorázových. Díky krajce nekloužou v bavlněném prádle. Vnější šev je sice znatelnější, než u jednorázových vložek, ale přesto pod běžným prádlem neruší. Neprotečou.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF155 Absorpční vložky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF155 Absorpční vložky