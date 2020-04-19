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  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík Classic

SCF169/35

4.9
| (126) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
Cumlík Philips Avent Classic dokáže uspokojiť potreby vášho drobčeka nepretržite. Ortodontický stlačiteľný cumlík je dostupný v širokej škále farieb a rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia vášho dieťatka.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Cumlík s výrazným, farebným dizajnom

Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka

  • Pre to najzákladnejšie pohodlie

  • 0 – 6 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks

Naše cumlíky obľubuje 9 z 10 bábätiek*

Naše cumlíky obľubuje 9 z 10 bábätiek*

Bábätká vedia, čo chcú! Spýtali sme sa mamičiek, ako ich deti reagujú na cumlíky Philips Avent, a naše cumlíky prijíma 9 z 10 bábätiek.*

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

126

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2

19/04/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Velký úspěch

Těchto šidítek jsem se stala testerem a měly u nás úspěch. Dcera jiné dudlíky odmítala a při usínání byla velmi neklidná, teprve s těmito dudlíky se sklidnila a usíná v pořádku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/13 Šidítko Classic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/13 Šidítko Classic

28/12/2019

Česká republika

Česká republika

Šidítko - super tlumič

Výrobek Avent super moji dceři sedí jiný dudlíky nechce. Jedina výtka je že by u nosu udělat větší vykroj.

Výhody

Snadnější usínání miminka,

Nevýhody

Větší vykroj u nosu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF169/36 Šidítko Classic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF169/36 Šidítko Classic

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Vyhovující

Šidítko je příjemně měkký s hezkým vzhledem. Velmi oceňuji kryt, který je velmi praktický. Dcerka žádný dudlík nechtěla a bohužel ani tento neuspěl, ale narozdíl od jiných občas zabere při uklidňování (i když ho pak vyplivne) a nedráždí ji svou velikostí ke zvracení. Ze 4 značek tedy nejlépe snášený. Druhé nevyužité šidítko jsme darovali známé, která je velmi spokojená a její dcerka jej pry přijala bez problémů. Vyzkoušíme ještě časem, zda dcera nezmění názor.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF169/36 Šidítko Classic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF169/36 Šidítko Classic

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  2. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  3. Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja

  4. Test prebehol online v spolupráci so 100 mamičkami, Veľká Británia, 2012

  5. Výrobca roka 2014