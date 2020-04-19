Tento produkt už nie je dostupný
Pre to najzákladnejšie pohodlie
0 – 6 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Bábätká vedia, čo chcú! Spýtali sme sa mamičiek, ako ich deti reagujú na cumlíky Philips Avent, a naše cumlíky prijíma 9 z 10 bábätiek.*
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*
4.9
z 5
126
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
RadkaM
19/04/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Velký úspěch
Těchto šidítek jsem se stala testerem a měly u nás úspěch. Dcera jiné dudlíky odmítala a při usínání byla velmi neklidná, teprve s těmito dudlíky se sklidnila a usíná v pořádku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/13 Šidítko Classic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/13 Šidítko Classic
Markytka
28/12/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Šidítko - super tlumič
Výrobek Avent super moji dceři sedí jiný dudlíky nechce. Jedina výtka je že by u nosu udělat větší vykroj.
Výhody
Snadnější usínání miminka,
Nevýhody
Větší vykroj u nosu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF169/36 Šidítko Classic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF169/36 Šidítko Classic
PavlaK
27/12/2019
Česká republika
Vyhovující
Šidítko je příjemně měkký s hezkým vzhledem. Velmi oceňuji kryt, který je velmi praktický. Dcerka žádný dudlík nechtěla a bohužel ani tento neuspěl, ale narozdíl od jiných občas zabere při uklidňování (i když ho pak vyplivne) a nedráždí ji svou velikostí ke zvracení. Ze 4 značek tedy nejlépe snášený. Druhé nevyužité šidítko jsme darovali známé, která je velmi spokojená a její dcerka jej pry přijala bez problémů. Vyzkoušíme ještě časem, zda dcera nezmění názor.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF169/36 Šidítko Classic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF169/36 Šidítko Classic
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Test prebehol online v spolupráci so 100 mamičkami, Veľká Británia, 2012
Výrobca roka 2014