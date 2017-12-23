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  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlíky Freeflow

SCF172/12

4.9
| (25) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Doprajte jemnej pokožke vzduch
Cumlík Philips Avent Freeflow umožní pokožke vášho drobčeka dýchať. Vrchná časť má 6 vzduchových otvorov umožňujúcich výnimočne dobrý prietok vzduchu a je navrhnutá tak, aby znižovala podráždenie pokožky. Ortodontický stlačiteľný cumlík rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia vášho dieťatka.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Prídavné vzduchové otvory umožňujú pokožke dýchať

Doprajte jemnej pokožke vzduch

  • Cumľanie spríjemnené vzduchom

  • 0 – 6 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 1 v balení

Prídavné vzduchové otvory umožňujú pokožke dieťatka dýchať

Prídavné vzduchové otvory umožňujú pokožke dieťatka dýchať

Pokožka musí dýchať. Vrchná časť má 6 vzduchových otvorov umožňujúcich výnimočne dobrý prietok vzduchu. Zároveň je navrhnutá tak, aby znižovala podráždenie pokožky.

Naše cumlíky obľubuje 9 z 10 bábätiek*

Naše cumlíky obľubuje 9 z 10 bábätiek*

Bábätká vedia, čo chcú! Spýtali sme sa mamičiek, ako ich deti reagujú na cumlíky Philips Avent, a naše cumlíky prijíma 9 z 10 bábätiek.*

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

25

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

4
2
1

23/12/2017

Česká republika

Česká republika

Avent produkty patří dle mně k "TOP"

Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Dudlíky Freeflow

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Dudlíky Freeflow

21/12/2015

Polska

Polska

Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią

Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/15 Smoczki Freeflow

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/15 Smoczki Freeflow

07/12/2015

Polska

Polska

wygodny, kolorowy smok :)

super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Smoczki Freeflow

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Smoczki Freeflow

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  2. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  3. Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja

  4. Test prebehol online v spolupráci so 100 mamičkami, Veľká Británia, 2012

  5. Výrobca roka 2014