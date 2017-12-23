Tento produkt už nie je dostupný
Cumľanie spríjemnené vzduchom
6-18 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
1 v balení
Pokožka musí dýchať. Vrchná časť má 6 vzduchových otvorov umožňujúcich výnimočne dobrý prietok vzduchu. Zároveň je navrhnutá tak, aby znižovala podráždenie pokožky.
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*
4.9
z 5
25
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Mirec
23/12/2017
Česká republika
Avent produkty patří dle mně k "TOP"
Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Asia33
21/12/2015
Polska
Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią
Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/15 Smoczki Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/15 Smoczki Freeflow
kakola
07/12/2015
Polska
wygodny, kolorowy smok :)
super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Smoczki Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Smoczki Freeflow
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Výrobca roka 2014