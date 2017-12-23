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  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlíky Freeflow

SCF172/15

4.9
| (25) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Doprajte jemnej pokožke vzduch
Cumlík Philips Avent Freeflow umožní pokožke vášho drobčeka dýchať. Zakrivená vrchná časť so 6 vzduchovými otvormi umožňujúcimi výnimočne dobrý prietok vzduchu pomáha znižovať podráždenie pokožky. Ortodontický stlačiteľný cumlík rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia vášho dieťatka.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Prídavné vzduchové otvory umožňujú pokožke dýchať

Doprajte jemnej pokožke vzduch

  • Cumľanie spríjemnené vzduchom

  • 6-18 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 1 v balení

Prídavné vzduchové otvory umožňujú pokožke dieťatka dýchať

Prídavné vzduchové otvory umožňujú pokožke dieťatka dýchať

Pokožka musí dýchať. Vrchná časť má 6 vzduchových otvorov umožňujúcich výnimočne dobrý prietok vzduchu. Zároveň je navrhnutá tak, aby znižovala podráždenie pokožky.

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

25

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

4
2
1

23/12/2017

Česká republika

Česká republika

Avent produkty patří dle mně k "TOP"

Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Dudlíky Freeflow

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Dudlíky Freeflow

21/12/2015

Polska

Polska

Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią

Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/15 Smoczki Freeflow

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/15 Smoczki Freeflow

07/12/2015

Polska

Polska

wygodny, kolorowy smok :)

super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Smoczki Freeflow

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Smoczki Freeflow

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  2. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  3. Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja

  4. Výrobca roka 2014