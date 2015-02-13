Tento produkt už nie je dostupný
0 – 3 m
Bez obsahu BPA
Ploché, symetrické cumlíky Philips Avent v tvare kvapky zohľadňujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa, aj keď sa cumlík ocitne v ústach obrátený naopak.
Silikónový cumlík Philips Avent je bez chuti a zápachu, takže ho vaše dieťa prirodzenejšie prijme. Silikón je hladký, priehľadný, ľahko sa čistí a nelepí sa. Cumlík je pevný, odolný a ani po dlhšom čase nestratí svoj tvar ani farbu.
Na udržiavanie hygieny sterilizovaných cumlíkov na fľaše
4.6
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Gosia7
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/21 Smoczki na noc
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/21 Smoczki na noc
Joanna1410
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/21 Smoczki na noc
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/21 Smoczki na noc
Rux02
07/05/2019
România
Utila
Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/20 Suzete de noapte
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/20 Suzete de noapte
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Neuväzujte cumlík okolo krku dieťaťa, pretože tak vzniká riziko uškrtenia.
9 z 10 bábätiek prijíma cumlík Avent od spoločnosti Philips (testované online s pomocou 100 mamičiek, Spojené kráľovstvo, 2012)