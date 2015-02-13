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Všetky rady

  • V tme žiari, bez obsahu BPA
  • V tme žiari, bez obsahu BPA
  • V tme žiari, bez obsahu BPA
  • V tme žiari, bez obsahu BPA

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventNočné cumlíky

SCF176/20

4.6
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
V tme žiari, bez obsahu BPA
Ortodontické, stlačiteľné a symetrické cumlíky Philips Avent rešpektujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa. Všetky cumlíky Philips Avent sú vyrobené zo silikónu a sú bez chuti a zápachu. Sfarbenie sa môže časom meniť.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Cumlík s jedinečným uškom, ktoré žiari v tme.

V tme žiari, bez obsahu BPA

  • 0 – 3 m

  • Bez obsahu BPA

Ortodontický, symetrický stlačiteľný cumlík

Ortodontický, symetrický stlačiteľný cumlík

Ploché, symetrické cumlíky Philips Avent v tvare kvapky zohľadňujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa, aj keď sa cumlík ocitne v ústach obrátený naopak.

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním

Silikónový cumlík Philips Avent je bez chuti a zápachu, takže ho vaše dieťa prirodzenejšie prijme. Silikón je hladký, priehľadný, ľahko sa čistí a nelepí sa. Cumlík je pevný, odolný a ani po dlhšom čase nestratí svoj tvar ani farbu.

Nasadzovací ochranný kryt

Nasadzovací ochranný kryt

Na udržiavanie hygieny sterilizovaných cumlíkov na fľaše

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/21 Smoczki na noc

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/21 Smoczki na noc

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/21 Smoczki na noc

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/21 Smoczki na noc

07/05/2019

România

România

Utila

Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/20 Suzete de noapte

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/20 Suzete de noapte

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Neuväzujte cumlík okolo krku dieťaťa, pretože tak vzniká riziko uškrtenia.

  2. 9 z 10 bábätiek prijíma cumlík Avent od spoločnosti Philips (testované online s pomocou 100 mamičiek, Spojené kráľovstvo, 2012)