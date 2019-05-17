Tento produkt už nie je dostupný
S uškom, ktoré žiari v tme
6-18 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Vieme, že znova uspať vášho drobčeka je dôležité. S jedinečným uškom, ktoré žiari v tme, nájdete cumlík poľahky aj bez zapínania svetla.*
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*
4.1
z 5
17
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Ajka23
17/05/2019
Česká republika
Super nápad
Kupuji je velice ráda, malá vždy hned najde a spinká se dál.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/22 Šidítko Noční čas
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/22 Šidítko Noční čas
asma
27/02/2019
Česká republika
spokojenost s výrobkem
Spokojenost s výrobkem.meli ho všichni 3 synové.sviti ve tmě.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/22 Šidítko Noční čas
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/22 Šidítko Noční čas
Mirec
21/11/2018
Česká republika
Skvělý
Tak dobrý,že náš malej je ani nechce pustit z pusy :-D Přijatelná cena,obal a dokonce i vanička k "vyvaření"..
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/22 Šidítko Noční čas
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/22 Šidítko Noční čas
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Ušká, ktoré žiaria v tme, vystavte pred použitím svetlu.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Výrobca roka 2014