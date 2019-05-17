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  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventNočný cumlík

SCF176/22

4.1
| (17) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt
Pohodlné cumľanie počas spánku
Doprajte svojmu dieťatku pohodlie počas spánku vďaka cumlíku Philips Avent Classic Night Time: uško, ktoré žiari v tme uľahčí jeho hľadanie počas noci. Ortodontický stlačiteľný cumlík rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia vášho dieťatka počas spánku.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Jedinečné uško, ktoré žiari v tme

Pohodlné cumľanie počas spánku

  • S uškom, ktoré žiari v tme

  • 6-18 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks

Žiariace uško nájdete v postieľke jednoduchšie

Žiariace uško nájdete v postieľke jednoduchšie

Vieme, že znova uspať vášho drobčeka je dôležité. S jedinečným uškom, ktoré žiari v tme, nájdete cumlík poľahky aj bez zapínania svetla.*

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.1

z 5

17

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

2

17/05/2019

Česká republika

Česká republika

Super nápad

Kupuji je velice ráda, malá vždy hned najde a spinká se dál.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/22 Šidítko Noční čas

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/22 Šidítko Noční čas

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

spokojenost s výrobkem

Spokojenost s výrobkem.meli ho všichni 3 synové.sviti ve tmě.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/22 Šidítko Noční čas

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/22 Šidítko Noční čas

21/11/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Tak dobrý,že náš malej je ani nechce pustit z pusy :-D Přijatelná cena,obal a dokonce i vanička k "vyvaření"..

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/22 Šidítko Noční čas

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/22 Šidítko Noční čas

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Ušká, ktoré žiaria v tme, vystavte pred použitím svetlu.

  2. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  3. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  4. Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja

  5. Výrobca roka 2014