Tento produkt už nie je dostupný
S uškom, ktoré žiari v tme
0 – 6 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Vieme, že znova uspať vášho drobčeka je dôležité. S jedinečným uškom, ktoré žiari v tme, nájdete cumlík poľahky aj bez zapínania svetla.*
Bábätká vedia, čo chcú! Spýtali sme sa mamičiek, ako ich deti reagujú na cumlíky Philips Avent, a naše cumlíky prijíma 9 z 10 bábätiek.*
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
4.1
z 5
8
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Zebra27hhhhhh
15/11/2020
Magyarország
A babám imádja, igazi játszócumi
Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.
Výhody
Forma
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Salii
28/07/2020
Україна
наши первые пустышки
Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/18 Нічна пустушка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/18 Нічна пустушка
Ivi502
03/04/2019
Україна
Чудові пустушки
Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/18 Нічна пустушка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/18 Нічна пустушка
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Ušká, ktoré žiaria v tme, vystavte pred použitím svetlu.
Test prebehol online v spolupráci so 100 mamičkami, Veľká Británia, 2012
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Výrobca roka 2014